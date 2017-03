Truy bắt khẩn cấp kẻ giết bạn

Nghi phạm bị truy lùng là Trần Thanh Liêm (25 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận Thủ Đức). Công an đề nghị Liêm sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ chiều 27-8 tại nhà trọ ở số 60/2 đường số 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Liêm đã dùng dao tấn công một người bạn là anh THH (19 tuổi, quê Bến Tre, ngụ ở địa chỉ trên). Bị tấn công bất ngờ, anh H không kịp phản ứng, bị một nhát đâm vào ngực trái, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Liêm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân H được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Khi nhận tin báo, công an quận Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình điều tra, công an xác định Liêm là hung thủ gây án nên ra lệnh bắt khẩn cấp và truy bắt để phục vụ quá trình điều tra.