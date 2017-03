Truy bắt thiếu nữ cùng bạn khống chế mẹ cướp tài sản

Hai nghi can bị truy bắt là Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thuý (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Ngoài ra còn có một nghi can khác cùng hai thiếu nữ trên gây án nhưng hiện cơ quan công an chưa xác định được lai lịch.

Nguyễn Ngọc Phương Lam (con gái của bà A) - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Theo điều tra, trong đêm 26, rạng sáng 27-8, bà NNPA (40 tuổi) đang ngủ ở nhà, là căn biệt thự trên. Lúc 0 giờ 15 phút rạng sáng 27-8, bà A. nhận được điện thoại. Người gọi đến xưng tên là Lâm, bạn của Lam (là con gái bà A.). Lâm cho biết đang đứng trước nhà bà A., yêu cầu bà mở cửa để gặp Lam có việc gấp. Bà A. không đồng ý, yêu cầu Lâm về đi, nếu có chuyện gì với Lam thì sáng đến gặp.

Lại Trần Thanh Thuý - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Sau cuộc gọi đó, bà A gọi điện báo bảo vệ khu dân cư Khang Điền. Bảo vệ khu dân cư cùng công an đến hiện trường thì thấy ba người đang đứng trước căn biệt thự của bà A. Hai người bỏ chạy khi thấy công an; còn một cô gái đứng lại nên bị công an phường mời về làm việc. Bước đầu công an xác định, đây là con gái của bà A., tức Lam. Sau đó công an giải toả, yêu cầu Lam về nhà ngủ.

Đến 5 giờ rạng sáng 27-8, bà A. đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Bà A. mở cửa thì bất ngờ Lam xông vào xô đẩy bà vào góc phòng. Bà A. chưa kịp hiểu chuyện gì thì có hai người gồm một nam và một nữ xông vào khống chế, níu giữ chân tay của bà. Lúc đó bà A. kinh hoàng khi thấy con gái của mình lấy băng keo cùng động bọn trói chân tay, bịt miệng của bà. Trước khi rời khỏi nhà, Lam cùng hai người bạn đã lấy đi một lượng lớn tài sản của bà.

Đến rạng sáng, người con khác của bà A. là em ruột của Lam nghe tiếng động thức giấc đã phát hiện, cởi trói cho mẹ. Sau đó bà A. đến công an trình báo.

Theo bà A., số tài sản bị cướp gồm: hai ĐTDĐ, một máy tính bảng, một máy quay phim, một xe gắn máy tay ga, 800 USD, một ví tiền bên trong có 2,5 triệu đồng và một thẻ ATM; tổng giá trị ước tính gần 65 triệu đồng.

Căn biệt thự - nơi bà A bị con gái và hai đồng bọn khống chế để cướp. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Quá trình điều tra, công an xác định, hai trong số ba nghi can gây án là Lam (con gái bà A) và Thuý nên ra thông báo truy tìm. Nghi can còn lại là một nam thanh niên hiện chưa rõ lai lịch. Theo bà A, khi gây án người này có đeo khẩu trang.

Được biết bà A. hiện đang nuôi hai con, trong đó Lam là con lớn; chồng bà hiện đang làm việc ở Mỹ. Theo bà A., Lam có biểu hiện hư hỏng, nghỉ học sớm, giao du với những thanh thiếu niên hư hỏng.

Hiện công an quận 9, TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can.