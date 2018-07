Truy nã toàn quốc 2 thanh niên gây rối, đốt xe cảnh sát

Ngày 23-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã ra các quyết định truy nã hai bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản” xảy ra tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí (Bắc Bình, Bình Thuận) vào ngày 11-6.

Những người bị truy nã là Bùi Thanh Tư (tức Lít, 28 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, đều ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).



Hiện trường vụ phóng hỏa đốt trụ sở, đốt xe tại Phan Rí ngày 11-6



Cơ quan CSĐT xác định họ cùng một số bị can khác vào sáng 11-6 đã tham gia gây rối trên QL1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Sau đó, các bị can này còn băng qua xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) giáp ranh dùng đá tấn công lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ.

Nhóm người này còn xông vào Trạm Cảnh sát PCCC Phan Rí (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận) phóng hỏa đốt trụ sở và hơn 10 ô tô công vụ của lực lượng công an.



Bị can Nguyễn Văn Tiến



Được biết, ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 7 bị can trong vụ án nói trên và đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can. Riêng Bùi Thanh Tư và Nguyễn Văn Tiến bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Quyết định truy nã bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai bị can nói trên đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: 347 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0693.428185 hoặc 0986.446767.



Bị can Bùi Thanh Tư



