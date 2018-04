Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Ngày 9-4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo truy tìm một tài xế ô tô gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.



Hình ảnh trích xuất từ camera. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 40 ngày 4-4, tại ngã tư giao đường Yết Kiêu và Nguyễn Trãi (phường Thuận Hòa, TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô.

Vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên xe máy bị thương nặng, trong đó một người rớt xuống hồ nước ngay cạnh nơi va chạm. Ngay sau đó, người đi trên ô tô xuống đưa người dưới hồ nước lên để nằm ở lề đường rồi lái xe bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến một trong hai nạn nhân tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, ô tô trên hiệu Mercedes Benz (xe đời đầu tròn, một cửa sau mở lên, có gương chiếu hậu sau) màu sáng, loại xe 16 chỗ. Tài xế ô tô là nam thanh niên, đặc điểm nhận dạng: dáng người cao, mập.

Công an TP Huế thông báo nếu ai biết thông tin về xe, người gây ra vụ tai nạn nói trên thì cung cấp cho cơ quan công an theo địa chỉ: Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế, 52 Hùng Vương, Huế; số điện thoại: 0234.3823279, 091.404.2296, 0935.050578.