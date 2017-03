Va chạm với xe container, một phụ nữ bị cuốn vào gầm, tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, chị Phan Huy C. (ngụ phường An Khê, Thanh Khê) điều khiển xe gắn máy mang BKS 43K7 – 4966 chạy trên đường Điên Biên Phủ, hướng sang đường Nguyễn Tri Phương. Khi đến đoạn cua giao nhau của hai tuyến đường này thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang biển số 43C – 074.93 do tài xế Bùi Ngọc Hoàng Long (trú cùng địa phương) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container khiến chị C. tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời giải tỏa ách tắc giao thông.

Trước đó, vào ngày 10-3, tại ngã ba Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc (Q.Liên Chiểu) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container, khiến một phụ nữ tử vong.