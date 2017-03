Vào trụ sở công an trộm xe máy của chính mình

Theo thông tin ban đầu, trước đó Tài bị Công an phường Tân Vạn (TP Biên Hòa) tạm giữ xe máy do vi phạm luật giao thông đường bộ. Sáng 14-4, Tài đi xe máy chở Phan Quang Vinh đến Công an phường Tân Vạn để giải quyết việc vi phạm. Vinh đứng ngoài cổng, còn Tài đi vào trụ sở đúng lúc công an phường đang họp giao ban. Do không thấy ai trông coi xe nên Tài ra bàn bạc với Vinh vào lấy trộm xe máy của mình. Vinh vào trụ sở công an phường dắt xe máy của Tài ra cổng. Tài đẩy xe đến cây xăng gần đó để đổ xăng thì bị người dân phát hiện, bắt giữ báo công an.

VŨ HỘI