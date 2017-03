Vụ cha con doanh nhân bị ‘bắt cóc’: Gia đình cương quyết không nhận lại con

Rạng sáng 27-8, một nguồn tin cho biết Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đưa ông Lê Hồng Phong và con gái hai tuổi từ TP.HCM về lại thị xã La Gi (Bình Thuận).

Đến 7 giờ 30 sáng nay, lực lượng trong chuyên án của Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an thị xã La Gi đến nhà riêng của gia đình ông Phong ở xã Tân Tiến (La Gi) để trao đổi về việc giao bé gái về cho gia đình.

Tuy nhiên, bà T., vợ ông Phong và gia đình kiên quyết không nhận con và yêu cầu phải có biên bản rõ ràng vì sao “bắt” cháu bé mới nhận.

Đến 8 giờ 30, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, đã trực tiếp có mặt tại Tân Hải để thuyết phục gia đình nên nhận lại cháu bé để bảo đảm về tinh thần, sức khỏe do vụ việc xảy ra đã hơn 24 giờ đồng hồ.



Trường mẫu giáo, nơi xảy ra vụ việc.

Ông Nhân cho biết trách nhiệm của địa phương là phối hợp, hỗ trợ nên yêu cầu gia đình cứ nhận con, sau đó nếu có đề nghị, nguyện vọng thì đề xuất hoặc gửi văn bản đến các cơ quan chức năng để được giải quyết.



Gia đình bà T. cho biết sẽ xem xét nhưng đến 11 giờ cùng ngày vẫn chưa nhận lại bé.

Được biết ông Phong cùng con gái đang ở tạm tại trụ sở Công an thị xã La Gi. Đến thời điểm hiện tại, theo một nguồn tin, Thiếu tá Bình, Công an quận Hai Bà Trưng, người chủ trì vụ việc này tại Bình Thuận vẫn khẳng định với gia đình là ngày 26-8, Công an quận Hai Bà Trưng chỉ “mời” ông Phong làm việc những vấn đề liên quan trong chuyên án.

Tuy nhiên, gia đình ông Phong không đồng ý vì cho rằng đó là hành vi bắt giữ người, trong đó có một em bé hai tuổi chưa biết gì.

Một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận nhận định với những gì báo chí đã phản ánh về vụ này, đây không phải là chuyện mời làm việc. Tuy vậy, nếu nói bắt giữ người cũng không ổn vì tất cả phải thông qua VKSND cùng cấp.