Vụ giang hồ nổ súng vào cảnh sát: Triệu tập giám đốc một DN

Hiện công an chưa có quyết định khởi tố bị can nhưng trước mắt, công an sẽ khởi tố Toàn và đồng phạm về tội đánh bạc để tiếp tục củng cố chứng cứ, khởi tố bổ sung các tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ… Riêng nhóm thanh niên địa phương, trong đó có giám đốc một doanh nghiệp nói trên cơ quan điều tra đang triệu tập làm rõ.

Liên quan đến bà Đỗ Thị Hiền, người bị trúng đạn ở cánh tay phải trong cuộc đấu súng đã được BV Đa khoa Bình Thuận chuyển vào BV Chợ Rẫy để xử lý đầu đạn còn nằm trong cánh tay. Bà Hiền bị suy thận mạn tính, sức khỏe yếu nên BV Bình Thuận phải chuyển vào BV Chợ Rẫy xử lý vết thương.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi thua độ đá gà, Toàn cùng bảy thanh niên nổ súng để chạy độ. Bị truy đuổi, Toàn chạy vào nhà dân ven đường cố thủ, nổ súng vào công an…

PHƯƠNG NAM