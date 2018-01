Vụ TTGT Cần Thơ: Sẽ xử lý hàng trăm người

Liên quan vụ ông Bùi Văn Minh, nguyên phó chánh Thanh tra giao thông (TTGT) vận tải TP Cần Thơ, bị khởi tố về tội nhận hối lộ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Cơ quan CSĐT đang tách vụ của bị can Minh để truy tố, đồng thời khẩn trương làm rõ những người đưa hối lộ cho ông Minh để xử lý theo quy định.



Theo điều tra ban đầu, khi còn đương chức, ông Minh đã nhận hối lộ của hai doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Cần Thơ 370 triệu đồng. Tháng 7-2017, công an đã khởi tố, bắt giam ông để điều tra.

Riêng hai doanh nghiệp đưa hối lộ cho ông Minh, công an chưa xử lý và đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi đưa hối lộ để xử lý theo quy định.

Về vụ án bảy cán bộ TTGT nhận hối lộ đã bị kết án, Đại tá Hạnh cũng thông tin công an đang rà soát, xác định tính chất, mức độ vi phạm cụ thể từng trường hợp để khởi tố các bị can đưa hối lộ. “Trước đây công an đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ. Cơ quan tố tụng đã xử lý nhóm cán bộ nhận hối lộ, còn hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp chúng tôi đang khẩn trương xem xét để khởi tố tiếp” - ông nói.



Các bị cáo nguyên là thanh tra giao thông TP Cần Thơ tại phiên xử ngày 11-7. Ảnh: NN

Về vụ án này, trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 10-2017, tòa triệu tập 129 người liên quan là các cá nhân, đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho các bị cáo. Trong phần luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã kiến nghị các cơ quan tố tụng ở Cần Thơ nhanh chóng điều tra, sớm đưa ra xét xử hành vi đưa hối lộ của các doanh nghiệp, cá nhân cho các bị cáo, làm thoái hóa cán bộ TTGT, gây bức xúc trong dư luận.



Theo hồ sơ, Công an TP Cần Thơ xác định bảy bị can nguyên là TTGT đã nhận hối lộ của 134 tổ chức và 260 người hành nghề kinh doanh vận tải từ Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với số tiền 4 tỉ đồng. Họ đưa tiền để các TTGT không kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không lập biên bản, hoặc kiểm tra, lập biên bản xử lý với lỗi nhẹ hơn lỗi thực tế vi phạm.

Hằng tháng các doanh nghiệp, cá nhân đưa tiền hoặc chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của các bị cáo với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

“Vụ án trên đã khởi tố. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra, xử lý phần còn lại của vụ án” - một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ thông tin.