Xe đông lạnh đẩy xe tải xuống ruộng, một người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ sáng nay, 6-6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vào thời điểm trên, xe đông lạnh BKS 57L-0981, do tài xế Ngô Văn Hạnh (SN 1960, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển, hướng bắc nam, đã húc thẳng vào đuôi xe tải BKS 78K-4815, do tài xế Đinh Hồng Hải (SN 1975, ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển, chở đầy nước khoáng, đang đậu cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.



Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Tài (SN 1968, ngụ tại TP Nha Trang), phụ xế trên xe đông lạnh bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Phần đầu chiếc xe đông lạnh bị hư hỏng nặng xe tải văng lật nhào xuống ruộng.

Theo tài xế Ngô Văn Hạnh, khi chạy đến đoạn đường trên, xe đông lạnh bỗng nhiên mất thắng, trong khi đó một chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi đang chạy ngược chiều phía trước nên tài xế chấp nhận húc thẳng vào đuôi xe tải để giảm thiểu thương vong.