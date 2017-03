Xử 5 công án đánh chết người: Thay đổi cáo trạng để giảm khung hình phạt?

Theo LS Thắng, người bào chữa cho bị cáo Thành (bị cáo duy nhất trong vụ án bị tạm giam), toàn bộ nội dung vụ án trong cáo trạng mới đều không có gì thay đổi, chỉ có một thay đổi duy nhất là bốn bị cáo đang tại ngoại được chuyển từ truy tố theo khoản 2 Điều 298 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù xuống còn truy tố theo khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù. “So sánh nội dung hai bản cáo trạng, chúng tôi thấy Viện KSND TP Tuy Hòa không có căn cứ nào để chuyển từ khoản 2 xuống khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự như vậy”- LS Thắng nói.



5 bị can là cán bộ công an tại phiên tòa đang diễn ra sáng nay

Cũng theo LS Thắng, trong vụ án trên, cả VKS và TAND TP Tuy Hòa đều có vi phạm thủ tục tố tụng. Đầu tháng 6-2013, TAND TP Tuy Hòa trả hồ sơ vụ án trên cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, VKS TP Tuy Hòa không điều tra bổ sung mà vẫn giữ nguyên quan điểm. Theo quy định, trong vòng 45 ngày, VKS TP Tuy Hòa phải chuyển hồ sơ lại cho tòa án. Tuy nhiên, đến 55 ngày sau, VKS mới chuyển hồ sơ. Theo quy định, trong vòng 15 ngày sau khi nhận hồ sơ, TAND TP Tuy Hòa phải đưa vụ án ra xét xử. Thế nhưng, đến nay đã quá thời hiệu xét xử hơn bảy tháng so với quy định. “TAND TP Tuy Hòa đã vi phạm pháp luật khi cố tình kéo dài thời thời gian đưa ra xét xử như vậy”- LS Thắng nói.

LS Lê Ngọc Hoàng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cũng bào chữa cho bị cáo Thành cho biết thêm: Khi gia đình vào trại tạm giam thăm bị can Thành đã phát hiện bị can này bị giam không có lệnh từ tháng 8-2013 đến ngày 13-1-2014, tức lệnh tạm giam đối với bị can Thành đã hết hiệu lực từ tháng 8-2012 nhưng không có quyết định gia hạn.

Tấn Lộc