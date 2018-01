Phát hiện trên 1.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Minh Tiến (Phó Trưởng ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng) cho biết trong năm qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP.



Theo thống kê, có 1.047 cơ sở bị xử lý, tăng 131 cơ sở so với năm 2016. Tổng số tiền xử phạt là hơn 2,58 tỉ đồng.

Tại chợ đầu mối Hòa Cường, qua kết quả mẫu kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật với 96 chỉ tiêu hoạt chất hóa học thì tỉ lệ mẫu nhiễm vượt mức giới hạn chỉ chiếm 2,8% trên tổng số mẫu kiểm tra, giảm 4,8% so với năm 2016.



Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hòa Cường. Ảnh: TÂM AN.

“Tuy số liệu mẫu giám sát chưa nhiều để phản ánh chính xác về mức độ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau, trái cây, song với số liệu giám sát năm nay phần nào cho thấy khả quan” - ông Tiến nhận định.

Theo ông Tiến, năm 2017, Đà Nẵng đã tổ chức ký kết hợp tác với 5 tỉnh cung ứng rau, quả thịt an toàn cho TP. Bước đầu có kết quả trong việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và quan trọng hơn là phối hợp kiểm tra giám sát ATTP đối với nguồn hàng từ các tỉnh nhập vào TP.

Ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho rằng từ giờ đến Tết cổ truyền, Ban quản lý ATTP có hai nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là sớm kiện toàn bộ máy nhân sự, tài chính, quy chế hoạt động ngay trong quý I năm 2018.

Hai là phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn và phấn khởi.