À Ra Thế kỳ 27: Giải nhất về với Phú Yên

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Giải nhất: PHẠM VĂN VŨ Địa chỉ: Xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên Số dự đoán: 717

Giải nhì: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Địa chỉ: Khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 715

Giải ba: ĐOÀN VĂN THƯƠNG Địa chỉ: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước Số dự đoán: 719

Giải khuyến khích: LÊ QUỐC CÔNG Địa chỉ: Xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, Bình Phước Số dự đoán: 711

Giải khuyến khích: NGUYỄN QUANG THÀNH Địa chỉ: Khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 723

Giải khuyến khích: NGUYỄN THỊ DŨNG Địa chỉ: Khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 707

Giải khuyến khích: NGUYỄN THỊ MAI Địa chỉ: Xã Thanh Bình, Hớn Quản, Bình Phước Số dự đoán: 727