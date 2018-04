Bảo mật tài khoản ATM sao cho đúng?

4 lưu ý khi rút tiền từ ATM - Dù rút nhiều hay ít, vẫn nên chọn in biên lai, in hóa đơn vì đây là tờ đơn đảm bảo cho việc giao dịch. - Nếu chờ lâu mà máy ATM chưa nhả tiền, nhả thẻ thì khách hàng nên kiên nhẫn chờ thông báo kết quả trên màn hình ATM và chỉ rời khỏi máy ATM khi biết tình trạng giao dịch và màn hình ATM trở lại trạng thái bình thường. - Tuyệt đối không nhờ người lạ rút hộ, bởi có thể trong lúc rút, họ sẽ lén chuyển tiền của bạn vào tài khoản khác hoặc nắm được mật mã của bạn. - Nếu bị mất thẻ hoặc phát hiện tài khoản bị kẻ gian rút trộm, khách hàng phải gọi ngay lên tổng đài của ngân hàng để khóa thẻ. Nếu phát hiện bị rút trộm tiền thì ngoài việc báo ngân hàng, bạn cần báo ngay cho cơ quan công an điều tra để làm rõ. Một đại diện Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) N.HIỀN ghi