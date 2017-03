Buộc thôi việc không đúng?

Thẩm quyền thuộc về quận Tuyển và sử dụng công chức xã, phường, thị trấn (công chức phường) phải tuân thủ đúng Nghị định số 112/2011 (quy định về công chức phường). Công chức phường được làm việc thông qua thi tuyển của hội đồng tuyển dụng công chức cấp quận, huyện tổ chức do chủ tịch hội đồng là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức. Đối với các chức danh văn phòng, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tài chính, tư pháp, văn xã… do chủ tịch UBND cấp quận, huyện ra quyết định tuyển dụng công chức rồi phân công về phường công tác. Chủ tịch UBND phường sẽ phân công công việc cụ thể. Nếu công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ tịch phường chỉ ra các nội dung không hoàn thành của công chức và báo cáo về chủ tịch UBND quận (huyện) để có hướng xử lý. Nếu công chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ tịch UBND cấp quận, huyện có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ (khoản 3 Điều 58, điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Cán bộ, Công chức). Như vậy chủ tịch phường không có quyền cho thôi nhiệm vụ và giải quyết chế độ thôi việc. Luật sư HỒ NGUYÊN LỄ, Đoàn Luật sư TP.HCM