Ngày 9-5, thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết thời gian gần đây nhiều người dùng VinaPhone liên tục bị gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, nhắc nợ từ các tổ chức, đơn vị cho vay tiêu dùng.



Khi đề nghị nhân viên kiểm tra lại thông tin để tránh gọi điện thoại nhầm, một số người vẫn tiếp tục bị gọi nhắc nợ, nhiều trường hợp bị gọi điện thoại quấy rối liên tục trong sáu tháng gần đây, tần suất cuộc gọi nhiều nhất là 10 cuộc/ngày. Thống kê từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) trong những tháng đầu năm 2018, tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (18006838) đã tiếp nhận khoảng 90 cuộc gọi phản ánh với nội dung như trên.

Để xử lý và tránh tình trạng bị quấy rối, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hằng ngày, bạn cần phải xác định tên của đơn vị liên quan. Sau đó gửi khiếu nại đến các cơ quan quản lý, nội dung bao gồm họ tên của bạn, tên đơn vị liên quan và tóm tắt nội dung sự việc. Đồng thời liên hệ với cơ quan chủ quản khoản nợ qua email, điện thoại để yêu cầu kiểm tra lại mọi thứ.

Cách ngăn chặn các số điện thoại quấy rối:

Ngoài việc bị đòi nợ nhầm, nhiều người còn là nạn nhân của nạn quấy rối, mời chào bảo hiểm, bán SIM, nhà đất… Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng phone (điện thoại) > Recent (gần đây), bấm vào biểu tượng chữ “i” ở cuối số điện thoại cần chặn và chọn Block this Caller (chặn người gọi này). Ngược lại, để bỏ chặn, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

Đối với các thiết bị Android, bạn hãy mở ứng dụng Contacts (danh bạ) và chuyển sang mục Recents (gần đây). Tiếp theo, chạm vào số điện thoại cần chặn rồi nhấn Block (chặn). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng. Kể từ bây giờ, tất cả thư thoại và cuộc gọi từ số điện thoại trên sẽ được tự động xóa bỏ hoặc bỏ qua. Nếu số cần chặn không có trong danh bạ, bạn chỉ cần mở ứng dụng phone (điện thoại), chạm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) > Call blocking (chặn cuộc gọi), sau đó nhập vào số điện thoại cần chặn.

Nếu smartphone đang sử dụng không hỗ trợ cả hai tùy chọn trên, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Mr. Number tại địa chỉ http://bit.ly/2FZZzyC (Android) hoặc https://apple.co/2K2aQRm (iOS). Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn chặn các cuộc gọi quấy rối chỉ với vài thao tác đơn giản.

Để chặn một số điện thoại bất kỳ, bạn hãy chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn Block list, bấm vào biểu tượng dấu cộng. Tại đây, người dùng có thể chặn các số có trong danh bạ (Select from contacts), chặn các số điện thoại có chứa dãy số bất kỳ (Numbers that begin with), chặn các số vừa gọi gần đây hoặc chứa nội dung (Recent calls or texts) hoặc chặn số theo cách thủ công (Enter a number).

Trong phần cài đặt, người dùng cũng có thể đánh dấu vào tùy chọn Scam or Fraud để ứng dụng tự động loại bỏ các cuộc gọi không mong muốn, đơn cử như lừa đảo hoặc số giả mạo, spam (nghi ngờ là các số điện thoại rác) và Hidden Numbers (các số điện thoại không rõ ràng).

Hy vọng với những mẹo nhỏ kể trên, người dùng có thể chủ động hạn chế được tình trạng quấy rối khi sử dụng điện thoại hằng ngày.

Mời bạn đọc xem hướng dẫn chi tiết trên plo.vn tại địa chỉ: http://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/nhieu-nguoi-dung-vinaphone-bi-quay-roi-doi-no-769570.html.