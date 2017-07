Chống người thi hành công vụ, mức nào thì bị khởi tố?

Riêng Đồng Nai đã gần chục vụ Theo thống kê của Công an TP Biên Hòa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra gần chục vụ chống lại lực lượng công an khi đang thi hành công vụ. • Ngày 14-6, bực tức vì bị tổ công tác đồn Công an Khu công nghiệp Tam Phước nhắc nhở hành vi không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Văn Khi cùng con trai đã dùng kéo sắt, dao gọt trái cây tấn công nhóm CSGT khiến một chiến sĩ bị thương tích. • Ngày 18-4, tài xế taxi Trần Văn Hương đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, không xuất trình được giấy tờ và bỏ chạy nên bị tổ trật tự cảnh sát Công an TP Biên Hòa truy đuổi. Để trốn thoát, Hương còn dùng dao đâm bị thương một trung úy của tổ công tác. • Ngày 15-5, tại khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, TP Biên Hòa xảy ra vụ va chạm giao thông. Khi Công an xã Long Hưng đến xử lý hiện trường thì bị Trương Thanh Hậu cùng khoảng 20 đồng bọn chửi, đánh. • Ngày 27-5, tại tổ 35, khu phố 5, phường Hố Nai, công an phường mời Tô Vũ Nhật Trường, người bị tố cáo vô cớ đánh người về trụ sở thì người này chửi bới rồi bỏ đi. Thiếu úy Đỗ Văn Thái đuổi theo khống chế, bất ngờ bị Trường đánh trả, giật súng. Rất may Thiếu úy Thái giữ chặt được khẩu súng, còn Trường nhanh chân bỏ chạy… TIẾN DŨNG