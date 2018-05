Dân thành thị ‘giam mình’ vì nỗi lo cướp giật

Tăng cường trách nhiệm của công an Ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhận định: “TP.HCM là trọng điểm nóng nhất cả nước về an ninh, trật tự xã hội; là nơi tập trung nhiều loại hình tội phạm, cướp giật điện thoại, túi xách, dây chuyền trên phố. Người dân không thể vui lòng đóng thuế để công an bảo vệ cho họ trong khi họ lại luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Điều đó là không chấp nhận được”. Theo ông, để phòng, chống tội phạm hiệu quả, làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì vấn đề mấu chốt phải là tăng cường trách nhiệm của công an chứ không chỉ đơn thuần là gia tăng quân số.