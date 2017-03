Đua xe trái phép có thể bị xử hình sự

Trung tá HUỲNH TRUNG PHONG, Phó Trưởng phòng PC67 Công an TP.HCM: Chia quân xử lý từng nhóm đối tượng PC67 đang mở cao điểm tổng kiểm tra hành chính trên toàn địa bàn TP.HCM vào khung thời gian từ 19 giờ đến 2 giờ sáng nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, phòng tăng cường thêm 16 tổ công tác thuộc các đơn vị trực thuộc tiến hành sử dụng camera di động ghi nhận các hành vi vi phạm. Những người vi phạm mà camera ghi hình sẽ bị gửi thông báo về địa phương, nếu không chấp hành quy định xử phạt thì thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, các tổ tuần tra kiểm soát sẽ dừng các phương tiện và đề nghị người điều khiển phương tiện thông báo cho chủ phương tiện đến cơ quan chức năng để xác định lỗi vi phạm. PC67 sẽ tăng cường lực lượng có nghiệp vụ chuyên sâu nhằm kịp thời, nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tổ chức đua xe trái phép. PC67 sẽ tham mưu cho các cấp lãnh đạo các đơn vị phường, xã tổ chức rà soát, thống kê các điểm sửa xe có biểu hiện “độ” xe, các thanh thiếu niên có biểu hiện thường xuyên tụ tập, chạy xe gây rối viết giấy cam kết không vi phạm, đồng thời xử lý triệt để ngay từ đầu các trường hợp vi phạm. Thượng tá PHAN VĂN MIẾNG, Phó Trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tuần tra 24/24 giờ để ngăn chặn đua xe Đội Tuần tra giao thông PC67 sẽ phối hợp với Công an huyện Tân Thành, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu… tổ chức đội tuần tra 24/24 giờ dọc tuyến quốc lộ 51 và một số tuyến đường quan trọng khác ngăn chặn tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng. PC67 cũng phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh điều chỉnh lại một số đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp, đồng thời lập các chốt đo nồng độ cồn để xử lý các trường hợp vi phạm. PC67 cũng đã có kế hoạch tuyên truyền pháp luật, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân và đặc biệt với một số thanh thiếu niên thường thích tụ tập để lạng lách, chạy xe máy tốc độ cao. N.HIỀN - K.LY