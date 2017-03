Không dễ bỏ tù người bán thịt chứa chất cấm

Luật sư BÙI QUỐC TUẤN, Đoàn Luật sư TP.HCM: Phải yêu cầu chứng minh xuất xứ

Điều 317 BLHS 2015 đã khắc phục được bất cập so với Điều 244, BLHS 1999 là tăng nặng khung hình phạt và bỏ yếu tố phải gây hậu quả chết người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là điều rất cần thiết bởi thực tế người tiêu dùng không chết ngay mà chất độc đó sẽ ngấm dần vào cơ thể gây nên những cái chết âm thầm. Tuy nhiên, điểm d khoản 1 Điều 317 quy định hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm…”. Theo tôi, phải có văn bản hướng dẫn cụ thể vì nếu không rất khó cho cơ quan có chức năng khi chứng minh việc người bán, cung cấp “biết rõ” thực phẩm đó có chất cấm. Cần có hướng dẫn theo hướng quy định cả người sản xuất, người bán và cung cấp phải chứng minh nguồn xuất xứ của thực phẩm mà mình sản xuất, bán, cung cấp cho người tiêu dùng. Luật sư PHAN NGỌC NHÀN, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk: Cần quy định buộc “phải biết” đó là chất cấm

Nếu quy định như khoản 1 Điều 317 BLHS 2015 thì sẽ chỉ xử lý nghiêm được người sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, còn người chế biến, buôn bán, cung cấp thì khó. Tất cả do vướng cụm từ “mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm”. Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cần có văn bản hướng dẫn chi tiết theo hướng quy định các tình tiết mà luật buộc anh phải biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, để tránh việc tùy tiện trong xử lý. Ví dụ, người giết mổ gà, heo bằng kinh nghiệm của mình thấy có những dấu hiệu bất thường của việc dùng thuốc tăng trọng hay bơm chất kích thích (thịt heo có nạc nhiều, lớp mỡ mỏng sát lớp da; da gà vàng bất thường…) thì phải kiểm tra hoặc báo cơ quan chức năng, không thể lấy lý do không biết để tiếp tục chế biến, buôn bán. T.TÙNG ghi Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù 1-5 năm: - Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; - Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… - Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm...(Trích Ðiều 317 Bộ luật Hình sự 2015)