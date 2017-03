Lotte Mart quận 7 xin lỗi vụ sập thang cuốn

Bà Nghĩa cho biết: Hệ thống thang máy ở Lotte Mart quận 7 do Công ty Thang máy OTIS lắp đặt và được Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn TP kiểm định theo định kỳ. Thang máy cuốn xảy ra sự cố có thời gian kiểm định từ năm 2015-2018. Sự cố đáng tiếc xảy ra khi một khách hàng nam xuống gần hết bậc thang cuốn và bất ngờ chiếc giày vải bị dính vào kẹt giữa hai bậc thang cuốn, dẫn đến việc hệ thống thang tự động dừng lại. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự cố thang cuốn tại Lotte.

Cũng theo bà Nghĩa, trước đó hệ thống thang máy ở Lotte đã được lắp đặt thiết bị Swich an toàn chống trôi, khi thang máy gặp một vật lạ vướng vào thì thiết bị sẽ tác động làm thang dừng khẩn cấp, vì thế sẽ giảm bớt độ nguy hiểm cho khách hàng khi xảy ra sự cố.



Ngày 13-12, ngay đầu thang cuốn có thông báo thang cuốn đang gặp sự cố.

"Sau sự cố trên, chúng tôi đã tổ chức buổi làm việc và xin lỗi khách hàng. Vụ việc trên một phần cũng lỗi do Lotte vì không hướng dẫn cụ thể cho khách hàng khi sử dụng thang máy cuốn. Lẽ ra Lotte phải có bảng hướng dẫn khi đến nấc cuối cùng thì khách hàng phải nhắc chân lên để tránh trường hợp như vừa rồi. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại" - bà Nghĩa nói.

Như đã đưa tin, tối 12-12, chị HXH (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) cùng ba thành viên trong gia đình rủ nhau đi xem phim. Sau khi xem xong, đi xuống thang cuốn tại Lotte Mart quận 7, khi chỉ còn ba bậc nữa là đi hết thang cuốn thì bất ngờ xảy ra sự cố. Lúc ấy chiếc giày của một thành viên trong gia đình bị thang máy kẹp giữa hai he khở bậc thang nhưng rất may người này rút chân ra kịp nên không xảy ra thương vong. Nhờ đó thang cuốn mới khựng lại. Sự việc trên đã gây hoang mang cho gia đình chị H. và người dân chứng kiến về hệ thống an toàn của thang máy ở Lotte Mart quận 7.