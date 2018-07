Ngày hè đi tắm biển sao cho an toàn?

Luôn chủ động cảnh báo du khách Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý (BQL) các khu du lịch (KDL) TP Vũng Tàu, từ dịp Tết nguyên đán 2018 đến cao điểm du lịch hè, du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển rất đông. Theo ghi nhận có nhiều trường hợp du khách lọt ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả đều được lực lượng cứu hộ cứu vớt, cấp cứu kịp thời, không để xảy ra sự cố tử vong do đuối nước. Để đảm bảo an toàn cho du khách, công tác cảnh báo, phòng tránh ngay từ ban đầu là rất quan trọng. Đối với các khu vực có ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm thì lực lượng cứu hộ của BQL và tổ cứu hộ của từng KDL đều cắm cờ đen, thường xuyên ứng trực, chủ động cảnh báo, nhắc nhở du khách không được tắm tại các khu vực không an toàn. Khu vực biển Bãi Sau, TP Vũng Tàu là nơi rất đông du khách ghé vui chơi, tắm biển. Dọc tuyến này khi gặp sự cố cần được hỗ trợ, du khách có thể liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách du lịch, các đài cứu hộ trực thuộc BQL. Số điện thoại của Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu: 02543611988 - 0911644838 Ban quản lý các KDL Vũng Tàu: 02543.852.282 TRÙNG KHÁNH