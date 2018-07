Người dân tự tổ chức tổ tự quản an ninh trật tự

Tổ có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định được UBND phường công nhận và sẽ tự trang bị một số thiết bị để xử lý tình huống tại chỗ. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ là chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), PCCC tại địa phương.



Các thành viên của tổ là người dân sinh sống trên địa bàn, có thời gian, sức khỏe và tự nguyện tham gia. Những người này sẽ tự ứng cử hoặc được đề cử và được thông qua tổ dân phố, khu phố. Xây dựng mô hình này không phải là chủ trương chung của phường mà do tổ dân phố, khu dân cư tự đề xuất với phường dựa trên nhu cầu tự đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực.

Theo UBND phường Tân Thành, bên cạnh mục đích để chủ động hơn trong các công tác đảm bảo ANTT, PCCC trên địa bàn, tổ còn có nhiệm vụ giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng trong những hoạt động tự quản, tự phòng tại các khu dân cư. Tổ cũng đặt ra các tiêu chí về tổ dân phố nghĩa tình, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình trong khu vực khi có sự cố như hiếu hỉ, tang gia… Chi phí hoạt động của tổ cũng được huy động trên tinh thần tự nguyện của các hộ dân.



Bà Trần Thị Hồng Cúc, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, trao quyết định thành lập tổ tự quản cho các thành viên. Ảnh: NLĐ

Tổ tự quản sẽ được quyền trực tiếp kiểm tra, quản lý hệ thống camera giám sát an ninh của tổ, truy xuất thông tin, hình ảnh từ camera cho các cơ quan chức năng phục vụ điều tra trong trường hợp liên quan đến tình hình ANTT, PCCC.

Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến chức năng của mình. Đối với các vấn đề nằm ngoài phạm vi, khả năng xử lý, tổ tiếp nhận và có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng của phường để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Mặc dù tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhưng vẫn phải thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định rõ ràng và không được tự ý xử lý các vấn đề vượt quá thẩm quyền. UBND và Công an phường Tân Thành chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị chức năng để tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các thành viên thuộc tổ. Tổ tự quản cũng được yêu cầu phải có các kế hoạch, chương trình báo cáo với UBND phường và sinh hoạt định kỳ có sự tham gia của cơ quan chức năng để đánh giá tình hình hoạt động của tổ.