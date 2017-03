Nguy hiểm chực chờ cán bộ thú y

Công tác chính thức tại Trạm Thú y huyện Bình Chánh (TP.HCM) hơn ba năm, anh Huỳnh Văn Hiếu (kỹ thuật viên) không nhớ bao nhiêu lần bị dọa đánh, xô ngã, thậm chí bị hăm he xin… tí máu!

“Múa dao” dọa đoàn kiểm tra

Anh Hiếu kể: “Lần đó, sau khi nắm chắc điểm giết mổ gia cầm lậu ở xã Bình Hưng đang chọc tiết, nhổ lông gà, tôi cùng một công an kinh tế của huyện tìm cách vào trong. Khi chủ nhà vừa mở cửa, chúng tôi xộc vào bắt quả tang. Lập tức chủ nhà hô hoán và lúc này xuất hiện thêm năm người dữ dằn xô đẩy chúng tôi. Trước tình thế nguy hiểm, anh công an kinh tế móc súng tự vệ. Một giọng nói hung hăng cất lên: “Thách chúng bay bắn tụi ông”. Sau cú đẩy mạnh của các đối tượng, tôi và anh công an kinh tế văng khỏi nhà. Các đối tượng đóng cửa, tẩu tán tang vật. Khi đơn vị phối hợp đến yêu cầu mở cửa, các đối tượng bên trong tạt nước dơ lên đoàn kiểm tra. Tôi bị nặng nhất, ướt nhem từ trên xuống dưới”.

Theo anh Hiếu, trong những đợt dịch cúm gia cầm xảy ra, lực lượng kiểm tra phải hoạt động liên tục, xử lý nhiều trường hợp giết mổ và bày bán gia cầm trái phép ở các chợ, dọc tuyến đường. Nhiều lúc đoàn kiểm tra đang lập biên bản, các đối tượng giành giật tang vật bỏ chạy hoặc đánh lực lượng trong đoàn. Anh Hiếu bị xô té, đánh lén không biết bao nhiêu lần. Đâu chỉ vậy, các đối tượng còn gọi điện thoại hăm dọa anh và vợ con.

“Những chuyện trên không đáng sợ bằng lần xử lý điểm giết mổ gia cầm trái phép ở xã Vĩnh Lộc A. Sau khi năn nỉ đoàn kiểm tra trả lại hàng trăm con gà trái phép nhưng không được, đối tượng lớn tiếng chửi mắng, cầm dao đòi đâm các thành viên trong đoàn, trong đó có cả tôi. Mọi người thực sự hoảng sợ. Khi cơ quan công an mạnh tay, đối tượng mới chịu buông dao” - anh Hiếu nói.

Đoàn kiểm tra huyện Bình Chánh đang tịch thu gia cầm mổ trái phép. Ảnh: TRẦN NGỌC

Một đối tượng nuôi nhốt và kinh doanh gia cầm trái phép cầm gạch dọa ném lực lượng kiểm tra. Ảnh: CTV

Hết mình vì công việc

Trong công tác chống giết mổ, kinh doanh gia cầm trái phép, lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM đóng góp công sức không nhỏ. Điển hình là anh Bùi Trung Quỳnh, người luôn sát cánh với Trạm Thú y huyện Bình Chánh trong mọi công việc.

Anh Quỳnh nhớ lại: “Có lần tôi cùng các thành viên đoàn kiểm tra xử lý điểm kinh doanh gia cầm lậu trong khu vực chợ Bình Chánh. Trong lúc đoàn kiểm tra lập biên bản, những người bán cá gần đó và người đi chợ nói đoàn kiểm tra gây khó người bán gà. Được những người bên ngoài kích động, các đối tượng kinh doanh gà lậu tạt nước dơ, xô ngã và đánh đoàn kiểm tra. Tôi vừa bị ướt áo, vừa bị đánh mạnh vào lưng”.

Trong những lần phối hợp đơn vị liên quan xử lý kinh doanh gà, trứng vịt lậu, anh Quỳnh không biết bao nhiêu lần bị hăm, bị đánh, bị chọi trứng, chọi gạch, kể cả những lời hù họa ghê gớm. Các đối tượng giết mổ, kinh doanh gà lậu tìm mọi cách đối phó đoàn kiểm tra như đặt ghế, cây cối, chướng ngại giữa đường; giăng dây thép ngang con đường dẫn vào điểm giết mổ… Nếu không cẩn thận, các vật dụng trên dễ gây thương tích cho lực lượng kiểm tra. “Có lần tôi và lực lượng kiểm tra bị các đối tượng quá khích lấy cây dọa đánh. May mà được công an hỗ trợ, nếu không dễ bị đòn oan” - anh Quỳnh nói.

Anh Quỳnh giãi bày: “Chúng tôi không nao núng khi đối diện các đối tượng giết mổ, kinh doanh gia cầm lậu manh động, quá khích. Chúng tôi chỉ buồn khi không ít bà con chưa hiểu công việc chúng tôi đang làm, cho rằng chúng tôi làm khó dễ người buôn bán gia cầm. Chúng tôi làm cũng vì sức khỏe chung của xã hội, của bà con. Chẳng may gà kinh doanh lậu nhiễm cúm gia cầm, lây lan khắp nơi thì chính bà con là người bị nhiễm bệnh, có thể tử vong”.

“Công việc của anh không ít nguy hiểm. Anh có sợ và định bỏ nghề không?”. Với câu hỏi này của chúng tôi, anh Hiếu trải lòng: “Nói không sợ là lừa dối mình. Tôi không ngại cho bản thân mà chỉ lo lắng nhiều cho vợ con. Nhưng nếu ai cũng sợ bị đánh, sợ bị hù dọa thì công việc này ai làm. Khi đó dịch bệnh lây lan càng nguy hiểm. Không riêng tôi, tất cả anh em tham gia phòng, chống giết mổ, kinh doanh gia cầm lậu đều hết mình với công việc”.

Còn gần 80 điểm kinh doanh gia cầm trái phép Sở NN&PTNT TP.HCM vừa tặng giấy khen (kèm 500.000 đồng) cho anh Huỳnh Văn Hiếu (kỹ thuật viên Trạm Thú y huyện Bình Chánh) đã phát hiện nhiều điểm nhốt và giết mổ gia súc, gia cầm không phép trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý vi phạm cho dù bị đối tượng hăm dọa. Sở cũng tặng giấy khen (kèm 500.000 đồng) cho anh Bùi Trung Quỳnh (lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM) đã điều hành tốt lực lượng tham gia hỗ trợ cho Trạm Thú y huyện Bình Chánh trong công tác chống giết mổ gia súc, gia cầm trái phép; công tác xử lý kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép. Theo báo cáo của Chi cục Thú y TP.HCM, hiện còn tồn tại gần 80 điểm và khu vực chợ kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố, trong đó huyện Bình Chánh hơn 20 điểm (chiếm khoảng 25%). Do đó, lực lượng chống giết mổ, kinh doanh gia cầm trái phép của huyện phải hoạt động thường xuyên, đồng nghĩa với việc luôn đối diện những khó khăn, hiểm nguy.

TRẦN NGỌC