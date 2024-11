Trang trại heo hàng ngàn mét vuông bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động 21/11/2024 06:00

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch UBND xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa kiểm tra, lập biên bản và tiếp tục đình chỉ hoạt động của một trang trại heo trên địa bàn.

Khổ sở vì mùi hôi từ trại heo

Cũng lời ông Hữu, chủ trang trại heo cam kết sau khi xuất hết lứa heo đợt này sẽ tạm dừng chăn nuôi để hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Dòng suối gần trại heo màu đen kịt, có mùi hôi. Ảnh: M.C

Trước đó, nhiều người dân ở xã Ea Sar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã có đơn gửi đến Báo Pháp luật TP.HCM, phản ánh thời gian gần đây một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Ea Sô, cùng huyện Ea Kar đã gây mùi hôi, gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Trang trại heo bị phản ánh là của ông Đặng Văn May, được xây dựng tại buôn buôn Ea Brah, xã Ea Sô.

Theo ghi nhận của PLO, trang trại chăn nuôi heo của ông May xây dựng trên diện tích hàng ngàn mét vuông. Bên ngoài trại heo, chủ trang trại quây tôn kín mít, cổng trại heo luôn trong tình trạng đóng kín cửa, không cho người lạ xâm nhập.

Dòng suối gần trại heo nước đen kịt, có mùi hôi thối, gần đó là một ống dẫn nước được lắp từ trại heo còn đọng lại dấu vết trại heo xả nước ra suối.

Trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Liên (ngụ thôn 10, Ea Sar), cho biết nếu đến giờ ăn cơm mà trại heo xả thải thì mùi hôi bốc lên nồng nặc, gia đình bà phải bỏ bữa.

“Từ ngày trang trại heo hoạt động, gia đình tôi nhiều bữa ăn không ngon cơm. Thậm chí, có đợt mùi hôi nặng, chúng tôi đi ngủ còn phải đeo khẩu trang”, bà Liên nói.

Cũng lời bà Liên, bà con không phản đối việc chăn nuôi, nhưng mong chủ trại heo có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để mùi hôi phát tán, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Theo lời nhiều người dân khác, đầu năm 2024, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xử phạt, đình chỉ chăn nuôi nhưng trang trại heo của ông May vẫn hoạt động cho đến nay. Vì vậy, bà con tiếp tục gửi đơn, yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết.

Sẽ tạm dừng chăn nuôi

Theo các hồ sơ liên quan, ngày 21-3-2024, UBND huyện Ea Kar đã kiểm tra, xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ trang trại heo là ông May.

Lý do, ông May tự ý chuyển 6.436m2 đất nông nghiệp để xây trang trại nhưng không đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng; hoạt động chăn nuôi heo quy mô lớn nhưng không thực hiện kê khai chăn nuôi.

Trang trại heo được quây tôn, đóng cổng kín mít. Ảnh: M.C

Ngoài xử phạt, UBND huyện Ea Kar yêu cầu chủ trang trại heo chấm dứt hoạt động chăn nuôi trước ngày 25-5 (sau khi xuất hết lứa heo đang nuôi). Đồng thời yêu cầu, chủ trang trại phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đã xây dựng trang trại. Trường hợp không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, ông May phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, gần đây ông May tiếp tục chăn nuôi, gây mùi hôi khiến người dân xung quanh bức xúc, tiếp tục có đơn phản ánh gửi đến chính quyền địa phương.

Sau khi nhận đơn phản ánh, ngày 31-10 vừa qua, UBND xã Ea Sô cử cán bộ kiểm tra trang trại heo của ông May.

Trong biên bản làm việc, ông May cho biết hiện đang nuôi khoảng 1.200 con heo thịt, đã gần đến ngày xuất trại. Ông May cho rằng do tình hình dịch bệnh, giá cả bấp bênh nên chưa xuất được heo như cam kết trước đó.

Ở lần làm việc này, ông May cam kết đến ngày 20-11 sẽ xuất tất cả đàn heo và tạm dừng chăn nuôi theo quy định.

Trang trại heo của ông May nhìn từ xa. Ảnh: M.C

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch UBND xã Ea Sô, cho biết sau khi huyện kiểm tra, đình chỉ thì ông May tiếp tục nuôi heo nên người dân gửi đơn thư phản ánh.

“Vừa qua, xã vào kiểm tra, tiếp tục đình chỉ và ông May cam kết khi xuất hết lứa này sẽ tạm dừng chăn nuôi, không tái chăn nuôi để hoàn thành các thủ tục”, ông Hữu nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông May cho rằng sẽ thực hiện theo các quy định của chính quyền địa phương. Về việc ngày 20-11 có xuất hết heo, tạm dừng chăn nuôi để hoàn thiện thủ tục hay không, ông May không trả lời.