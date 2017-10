Nhận thẻ căn cước sau 3 tháng trễ hẹn

Thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72, Bộ Công an), từ ngày 5-10, C72 đã tổ chức in thẻ CCCD cho người dân ở 16 địa phương bị chậm trễ. Thời gian làm việc là 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ.

Việc in, trả thẻ sẽ được thực hiện tuần tự theo thời gian thu nhận hồ sơ và chuyển về C72. Do số lượng thẻ đã bị chậm nhiều cộng với hồ sơ phát sinh hằng ngày từ 16 địa phương chuyển về nên dự kiến đến đầu tháng 12 việc trả thẻ CCCD cho các địa phương mới được thực hiện đúng theo quy định.