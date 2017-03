Thực hư việc một bé trai bị bạo hành

Ở chỗ họ có một bé trai chín tuổi thường xuyên bị những người lớn trong gia đình phân biệt đối xử và đánh đập. Đỉnh điểm là cuối tháng 9 vừa qua bé phải vào bệnh viện điều trị 10 ngày do bị thương rất nặng ở vùng bụng. Một số người ở gần nhà bé nghi ngờ vết thương do người trong gia đình gây ra cho bé.

PV đã đến địa phương trên để tìm hiểu thực hư. Bé trai tên V., học sinh Trường Tiểu học A thị trấn Cái Bè. Tiếp xúc với PV tại trường trước sự chứng kiến của ban giám hiệu, bé nói sở dĩ có vết thương ở bụng là do bé bị té vào cọc sắt. Cô giáo chủ nhiệm của V. cho biết thỉnh thoảng thấy người bé dính bùn đất nên cô có đưa bé vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Lúc đó, cô thấy có một số vết trầy xước trên người, nhiều lần cô hỏi thì bé đều nói bị té chứ không phải bị đánh.

Theo gia đình, do vô ý té vào cây sắt nhọn nên bé V. bị thương ở bụng. Ảnh: MINH HIẾU

Vì cha bé V. đi vắng nên PV chỉ gặp được người mẹ kế của bé. Bà này cho biết bé V. là con riêng của chồng bà, khi bé khoảng ba tuổi thì chồng bà đưa bé về nhà. “Nếu không thương thì tôi đã không cho bé ở chung và cố gắng chăm lo cho bé ăn học đến nay. Nhưng do bé hay nghịch ngợm nên chúng tôi mới la mắng và có vài lần dùng tay tát làm bé té ngã gây bầm tím vài chỗ. Còn việc dùng dao đâm bé trọng thương - một hành vi độc ác, vi phạm pháp luật, làm sao chúng tôi có thể làm được!” - bà này phân trần.

Theo bác sĩ Bùi Văn Nghiêu, Giám đốc BV Cái Bè, ngày 25-9 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận bé V. vào điều trị với vết thương ở vùng bụng sâu tới tận ruột và nhiều vết trầy xước ở vùng ngực. Qua xem xét, vết thương ở vùng bụng là do vật bén nhọn gây ra. Điểm đặc biệt là bé V. có sức chịu đựng rất tốt, không kêu la khi bác sĩ phẫu thuật hay tiêm thuốc. Trong thời gian điều trị, bệnh viện thấy bé có dấu hiệu lo lắng và hình như đang che giấu một việc gì đó.

Trung tá Võ Văn Đặng, Trưởng Công an thị trấn Cái Bè, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, công an thị trấn đã cử lực lượng xuống xác minh. Cơ quan này không tìm được người chứng kiến vụ việc. Trong khi đó, bé V. cùng gia đình đều xác nhận việc bé bị thương ở bụng là do lúc chơi đùa đã vô ý té vào cây sắt nhọn ở trước nhà chứ không phải bị người lớn dùng dao đâm. Công an thị trấn đã báo cáo vụ việc để công an huyện trực tiếp điều tra. Theo thừa nhận của gia đình bé V., trong những lúc tức giận do bé không nghe lời và trộm tiền tiêu vặt, gia đình có răn đe chứ không có chuyện dùng dao đâm bé.

“Chúng tôi đã họp dân để công bố rõ ràng kết quả điều tra. Ngoài ra, để đề phòng diễn biến xấu, chúng tôi đã chỉ đạo cảnh sát khu vực lưu ý và thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện việc bạo hành trẻ em thì sẽ lập tức can thiệp và xử lý nghiêm theo quy định” - Trung tá Đặng nói.

GIA NGHĨA