Đất nông nghiệp ở quận 2 được bồi thường gấp 127 lần

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư xây dựng đường Lương Định Của và nút giao thông Trần Não - Lương Định Của ở quận 2.

Cụ thể, đối với đất ở đường Lương Định Của (đoạn từ ngã tư Trần Não - Lương Định Của đến đường Nguyễn Thị Định) thuộc phường Bình An - An Phú - Bình Khánh, đường Trần Não (đoạn từ cột môc 422 của bản đồ cắm mốc đến đường Lương Đình Của) phường Bình An, đường Trần Não (đoạn từ cột mốc số 8 của bản đồ cắm mốc đến đường Lương Định Của) phường Bình Khánh.



Nhiều khu vực ở quận 2 được bồi thường cao hơn rất nhiều lần so với bảng giá đất

Hẻm nhựa đường Lương Định Của phường Bình Khánh, hẻm xi măng đường Lương Định Của phường An Phú, đường Lương Định Của – Trần Não phường Bình Khánh, đường số 1 khu phố 1 phường An Phú và đường số 8 phường An Phú có hệ số điều chỉnh giá đất từ 2,7230 – 3,8495.



Đối với đất nông nghiệp đường Lương Định Của (đoạn từ ngã tư Trần Não - Lương Định Của đến đường Nguyễn Thị Định - cùng thửa với đất ở và cùng chủ sử dụng), hẻm nhựa đường Lương Định Của (cùng thửa với đất ở và cùng chủ sử dụng), hẻm xi măng đường Lương Định Của (cùng thửa với đất ở và cùng chủ sử dụng); đường Lương Định Của - Trần Não phường Bình Khánh.

Mặt tiền đường tại phường An Phú - Bình An - Bình Khánh (nằm trong khu dân cư), đất không mặt tiền đường tại phường An Phú — Bình An - Bình Khánh có hệ số điều chỉnh giá đất từ 16,8421-126,1210.

Đối với đất nền tái định cư đường 45-CL thuộc đường nội bộ, lộ giới 12m Lô Cl-07, đường 45-CL thuộc đường nội bộ lộ giới 12m, đường 45-CL tiếp giáp hai mặt tiên đường nội bộ lộ giới 12m và 24m, đường 46-CL thuộc đường nội bộ lộ giới 24m Lô Cl-07, đường 46-CL thuộc đường nội bộ lộ giới 24m, đường 46-CL tiêp giáp 2 mặt tiên đường nội bộ lộ giới 12m và 24m.

Đường 46-CL tiêp giáp hai mặt tiền đường nội bộ lộ giới 12m và 24m, đường 46-CL thuộc lộ giới 24m, đường 46-CL tiếp giáp hai mặt tiền đường nội bộ lộ giới 12m và 24m, đường 65-CL tiếp giáp hai mặt tiền đường nội bộ lộ giới 12m đối diện công viên Lô C2- 07, đường 65-CL thuộc đường nội bộ lộ giới 12m đối diện công viên Lô C2-07 có hệ số điều chỉnh giá đất từ 3,0014 – 3,7421.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội ở quận 2 cao từ 3,0014 – 83,5947 lần so với bảng giá đất.