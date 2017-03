Vụ mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ đồng: Trước bạ, đăng bộ... siêu tốc!

Không xử lý hình sự Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án dân sự hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Quyện và bị đơn là ông T., TAND quận Tân Bình xét thấy vụ kiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó ngày 7-7, tòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình để xem xét theo thẩm quyền. Sau đó CQĐT quận Tân Bình chuyển lên CQĐT Công an TP.HCM giải quyết. Vì phải chờ kết quả giải quyết của vụ án khác có liên quan nên ngày 17-9, tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trên. Mới đây, tòa nhận được công văn của CQĐT Công an TP.HCM nêu rõ: Qua quá trình điều tra, chưa xác nhận được nơi cư trú của ông T. và cũng không có căn cứ nào xác nhận ông T. có dấu hiệu bỏ trốn. Do không tiếp xúc được với ông T. nên không có căn cứ xác định ý thức chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T… Từ lý do này, CQĐT đã chuyển hồ sơ vụ việc đến tòa để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự. Sắp tới tòa sẽ tiếp tục thụ lý vụ án dân sự này. Ông NGUYỄN VĂN TRÍ,

Chánh án TAND quận Tân Bình (TP.HCM) “Không phải chữ ký của tôi” Trên giấy biên nhận nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ quận, tuy ghi tên tôi là người nộp hồ sơ và có chữ ký của tôi nhưng thực ra tôi không đi nộp hồ sơ và chữ ký trên giấy không phải do tôi ký. Ông NGUYỄN VĂN QUYỆN (335bis Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM)