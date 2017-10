An Giang khẳng định chưa mời gọi dự án sân bay

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch kiêm người phát ngôn UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tỉnh An Giang không đưa dự án sân bay An Giang với tổng vốn 3.400 tỉ đồng ra mời gọi đầu tư tại Hội nghị Đầu tư thường niên ĐBSCL 2017.

Tỉnh đã đánh giá và xem xét toàn diện nên nhận thấy giai đoạn hiện nay cũng như trong 10 năm tới nhu cầu về sân bay chưa phải cấp bách, nếu mời gọi thì tính toán sau quãng thời gian này.

Ông Thi lý giải vừa qua khi đưa ra danh mục các dự án mời gọi đầu tư tại cuộc họp báo chuẩn bị cho Hội nghị Đầu tư thường niên ĐBSCL 2017 (sẽ diễn ra cuối tháng 10-2017) “anh em có sự nhầm lẫn khi đưa tờ giới thiệu mời gọi dự án sân bay và đây là tờ giới thiệu cũ”.





Sân bay Cần Thơ chỉ cách An Giang 45 phút xe chạy hiện chưa khai thác hết công suất. Ảnh: G.TUỆ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu tháng 10-2017, tại Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện hội nghị Đầu tư thường niên ĐBSCL 2017.



Trong số hàng loạt dự án đưa ra kêu gọi đầu tư, đáng chú ý phía An Giang có đưa dự án sân bay An Giang. Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia hàng không cho rằng việc kêu gọi đầu tư sân bay An Giang giai đoạn hiện nay thực sự chưa cần thiết khi tại vùng ĐBSCL đã có các sân bay Rạch Giá, Cà Mau, Phú Quốc, Cần Thơ chưa sử dụng hết công suất thiết kế.

Đại diện Bộ GTVT cũng cho rằng qua nghiên cứu thấy hiệu quả kinh tế thấp nên Bộ GTVT không đồng ý và loại dự án này khỏi quy hoạch.