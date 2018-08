Bát nháo phố đi bộ Bùi Viện

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Lửa Việt: Phải thay đổi cách nghĩ, cách làm Phố đi bộ Bùi Viện là phố ăn nhậu lý tưởng của khách Tây ba lô. Họ rất thích nơi đây do được uống bia thoải mái, giá lại rẻ chứ không như ở nước ngoài. Nhưng cũng chính vì rượu, bia được bán thoải mái quá nên nơi đây cũng tiềm ẩn rủi ro khi “rượu vào lời ra”, hay các tệ nạn khác. Mô hình kinh doanh phố đi bộ Bùi Viện hiện có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng lợi bất cập hại do ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, an ninh trật tự của cả thành phố. Phố đi bộ đúng nghĩa phải có không gian, có lề rộng, đã đi bộ thì phải có ghế ngồi cho khách nghỉ ngơi. Nơi đây có thể có các cửa hàng bán hàng lưu niệm, bán thức ăn nhẹ, có không gian giới thiệu văn hóa bản địa thông qua nghệ thuật đường phố… Đó phải là không gian chung mà mọi người, mọi tầng lớp, lứa tuổi đều ra đó để hưởng thụ được. Chẳng hạn phố cổ Arbat (Nga), trung tâm nơi đây là một con đường dành để đi bộ rộng thoáng đãng. Hai bên phố đi bộ Arbat du khách dễ dàng nhận thấy nhiều tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng của Nga, các nghệ sĩ trình diễn với các tiết mục đường phố hấp dẫn. Con phố này không có xe cộ đi lại ồn ào. Ngoài ra, du khách đến đây sẽ mua được nhiều quà tặng, lưu niệm đặc sắc của Nga… Đáng lẽ trước khi làm phố đi bộ đúng nghĩa, ngành du lịch TP.HCM cùng các cơ quan liên quan phải làm môi trường sạch (cả về kinh doanh lẫn an ninh trật tự), phải có quy hoạch các cửa hàng bán buôn phục vụ du lịch. Nếu ngành du lịch, chính quyền quận 1 quyết tâm làm thì có thể thông báo trước cho người dân khu vực đó ít nhất một năm để mọi thứ đi vào nề nếp, được người dân đồng thuận. Làm du lịch thì yêu cầu quan trọng nhất là phải làm lâu dài, căn cơ. Muốn vậy cần phải thay đổi suy nghĩ, cách làm hiện nay không chỉ của người đứng đầu ngành du lịch mà của cả thành phố. Đừng để du khách không dám tới phố Bùi Viện Phố đi bộ Bùi Viện tôi đã vài lần tới và không thích lắm vì đây là phố ẩm thực nhiều hơn là đi bộ. Lề đường bị các hàng quán kinh doanh chiếm hết, tôi phải đi xuống lòng đường. Đặc biệt khu phố này tôi không thấy có thùng rác nào. Tôi đã từng phải cầm rác trong tay cho đến khi rời khỏi con phố này. Theo tôi biết, nhiều người khi nhắc đến phố Bùi Viện là nghĩ đến khu phố dành cho khách Tây ba lô đến vui chơi. Sự xô bồ ở khu phố này khiến không ít bạn bè của tôi e ngại khi tôi rủ họ tới tham quan. Việc điện thoại, túi xách dễ bị cướp giật cũng khiến người nước ngoài rất sợ. Tôi cho rằng TP.HCM cần tăng cường thêm lực lượng thanh niên xung phong giữ trật tự ở Bùi Viện giống như ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cần cải thiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, đừng để khách nước ngoài truyền tai nhau là người Việt ở dơ. Còn những gánh hàng rong, vốn là một nét văn hóa của Việt Nam, chính quyền khó dẹp được thì nên tạo điều kiện để họ kinh doanh hợp pháp. Ví dụ những ai muốn bán hàng rong phải tốt nghiệp khóa học an toàn thực phẩm (miễn phí) và phải cam kết bán đúng những khu vực mà chính quyền chỉ định. Bà NGUYỄN T.H., Việt kiều Mỹ