Biến dung môi thành xăng, lãi khủng!

320.000 lít dung môi pha ra 2 triệu lít xăng! Ngày 10-10, PC46 Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang ô tô đang đổ chất dung môi vào bồn chứa tại điểm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thanh Ngũ. Số dung môi là40.000 lít, do ông Ngô Quang Thúc (tài xế DN Kiên Lục, Nghệ An) chở từ Cần Thơ về bán cho Công ty TNHH Thanh Ngũ. Kiểm tra công ty này, phát hiện hai bể chứa xăng. Chủ DN thừa nhận xăng này có pha trộn theo tỉ lệ 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu. Kiểm tra DN Kiên Lục, phát hiện hai bể chứa trên 10.000 lít xăng. Người của DN cho biết từ tháng 8 đến nay đã mua 320.000 lít dung môi với giá 10.600 đồng/lít. Trong đó, bán cho Công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, còn 160.000 lít đã cho pha với xăng A92 theo tỉ lệ80% xăng A92 + 20% dung môi + bột tạo màu. Lực lượng chức năng cho biết số xăng kém chất lượng này đưa ra thị trường từ tháng 8 đến nay khoảng 2 triệu lít.