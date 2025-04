Mới vào mùa nắng nóng, nhiều gia đình đã trả hóa đơn tiền điện gấp đôi

Hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình ở TP.HCM đã tăng từ 30-40% vào kỳ điện tháng 3-2025, thậm chí tiền điện của một số gia đình đã tăng gấp đôi.

Chị Nguyễn Thị Quyên (TP Thủ Đức) cho biết thông thường mỗi tháng gia đình chị thanh toán khoảng 1,2-1,5 triệu đồng tiền điện. Thế nhưng, khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 3-2025, chị đã bất ngờ khi số tiền đã tăng gần gấp đôi, lên tới 2,7 triệu đồng.

"Nhận hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi mà tôi giật mình, bởi nhu cầu sử dụng điện của gia đình tôi vẫn giống như những tháng trước. Nếu vào đợt nắng nóng kỷ lục không biết tiền điện sẽ tăng bao nhiêu nữa" - chị Quyên lo lắng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thái (quận 3), cho biết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 3 của gia đình anh cũng tăng 40%. Theo anh Thái, 4 người trong gia đình anh đều đi làm, đi học nên chỉ sử dụng điện vào buổi tối, gia đình vẫn sử dụng điện như mọi ngày nhưng không rõ vì sao hóa đơn tiền điện lại tăng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (TP Thủ Đức) cũng bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 3 của gia đình tăng gấp đôi dù không phát sinh thêm các thiết bị sử dụng điện. Quá lo lắng, chị Hoa liên hệ với Ban Quản lý chung cư nơi mình ở để phối hợp với ngành điện kiểm tra công tơ nhưng kết quả bình thường.

"Tôi theo dõi qua app của ngành điện thì phát hiện có 3 ngày sử dụng tới 50 số điện. Tôi cũng hỏi thăm nhiều gia đình trong chung cư thì được biết nhiều nhà cũng nhận hóa đơn tiền điện tăng cao mà không rõ nguyên nhân" - chị Hoa nói.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết theo dự báo, nhiệt độ tối đa trung bình của tháng 4-2025 dự kiến đạt 35,10°C, thấp hơn so với mức 36,57°C của năm 2024, nhưng thực tế có thể cao hơn. Từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ dao động từ 34-37°C, với giai đoạn cuối tháng 4 và 5 thường ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài.

Phân tích số liệu sản lượng điện tiêu thụ tại TP.HCM cho thấy trong tháng 2, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP đạt 74,76 triệu kWh/ngày tăng 10,68% so với cùng kỳ tháng 2-2024 là 67,55 triệu kWh/ ngày.

Trong đó, sản lượng điện sinh hoạt tương đối thấp, chỉ đạt 35,59 triệu kWh/ngày. Nguyên nhân chính là khoảng thời gian này rơi vào Tết Nguyên đán, một bộ phận người dân rời TP và các hoạt động sản xuất tạm ngưng nên nhu cầu sử dụng điện giảm. Ngoài ra, thời tiết trong dịp Tết khá lạnh so với thời tiết trong cùng khoảng 10 năm gần đây dẫn đến việc tiêu thụ điện năng trong tháng 2 ở mức thấp.

Trong tháng 3, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP đạt 86,97 triệu kWh/ngày, cao hơn 16,32% (tương đương 12,02 triệu kWh/ngày) so với tháng 2-2025 là 74,76 triệu kWh/ngày.

Trong đó, sản lượng điện sinh hoạt cũng tăng dần, đạt 42,64 triệu kWh/ngày, cao hơn 19,81% so với sản lượng điện sinh hoạt bình quân ngày của tháng 2. Lý do là tháng 3 có 31 ngày và là tháng đầu tiên của chu kỳ nắng nóng, chưa có mưa. Nhiệt độ trung bình tháng 3 cao hơn tháng 2 nên người dân sử dụng máy lạnh nhiều dẫn đến sản lượng điện sinh hoạt tháng 3 cao hơn tháng 2.

Tháng 4 là tháng đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết oi bức và chưa có mưa. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP dự kiến đạt 100,80 triệu kWh/ngày cao hơn 34,83% so với tháng 2 và cao hơn 15,80% so với tháng 3-2025. Do vậy, sản lượng điện sinh hoạt của tháng 4 là cao nhất trong 3 tháng (cao hơn 15,83% so với tháng 3 và cao hơn gần 38,77% so với tháng 2). Trong tháng 4, nắng nóng kéo dài dẫn đến việc sử dụng máy lạnh ở mức cao nhất trong năm.

EVNHCMC cho biết