Đường Miền Tây về TP HCM nghẽn cứng sau đợt lễ 30-4 và 1-5

Đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài bốn ngày (28-4 đến 1-5), trong ngày 1-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, dòng người và xe từ các tỉnh Miền Tây: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, TP Cần Thơ… nườm nượp nối đuôi nhau đổ về TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… để bắt đầu cho ngày làm việc và học tập trở lại khiến các tuyến đường quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu (nối Bến Tre và Tiền Giang) và quốc lộ 1 (qua địa bàn tỉnh Tiền Giang) tăng đột biến so với ngày thường.



Giao thông nghẽn cứng hơn một giờ đồng hồ dưới chân cầu Rạch Miễu

Giao thông tại các tuyến quốc lộ này xảy ra tình trạng ùn tắc nhiều giờ liền. Trên tuyến quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị nghẽn cứng kéo dài hàng chục km từ 16 giờ đến gần 19 giờ tối 1-5. Cùng thời điểm này quốc lộ 60 hướng lên cầu Rạch Miễu hầu như bị nghẽn cứng. Hàng chục ngàn phương tiện xe máy và ô tô chen chúc qua cầu rất khó khăn, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi than ngắn thở dài khi qua cầu Rạch Miễu.



Ghi nhận của PV tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu, hàng ngàn phương tiện ô tô các loại đang dồn cục xếp hàng dài gần 10 km để chờ qua trạm thu phí lên cầu Rạch Miễu để đi về hướng TP.HCM. Khoảng 16 giờ cùng ngày, dù lượng người và phương tiện gần như nghẹt cứng nhưng BOT cầu Rạch Miễu vẫn tranh thủ thu phí từng lượt xe qua. Đến gần 17 giờ lượng người và phương tiện di chuyển lên cầu Rạch Miễu càng đông, BOT cầu Rạch Miễu mới thất thủ xả trạm.



Cầu Rạch Miễu chiều tối 1-5

Khoảng 17 giờ ngày 1-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Đức, Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu trạm và đến 16 giờ 54 phút trạm BOT cầu Rạch Miễu đã xả cho xe qua tự do”.



Dù trước đó, phóng viên đã túc trực tại đây, từ khoảng 16 giờ đến 16 giờ 50 phút tại trạm thu phí đã diễn ra kẹt xe nghiêm trọng nhưng đến khoảng gần một giờ đồng hồ sau khi bị ùn tắc trạm BOT cầu Rạch Miễu này mới thông báo là xả trạm. Đến gần 18 giờ lượng người và phương tiện di chuyển về vẫn còn rất đông.

Đến 17 giờ 30 phút lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã giăng dây ngăn dòng người lên cầu Rạch Miễu hơn một tiếng đồng hồ khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 60 càng về đêm càng nghẽn cứng, không thể di chuyển được, người và phương tiện dồn cục kéo dài hàng chục km. Trao đổi với PV, một chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Bến Tre đang làm nhiệm vụ tại khu vực này cho biết trên cầu không xảy ra sự cố giao thông mà do đang bị kẹt xe phía bên Tiền Giang nên lực lượng chức năng phải ngăn dòng người di chuyển qua cầu khá lâu.



Quá tải quốc lộ lực lượng CSGT tạm ngăn dòng di chuyển để giải phóng lượng xe bên bờ Tiền Giang

Còn nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu thì tỏ ra bức xúc khi cầu đang thông thoáng mà bị lực lượng CSGT giữ lại quá lâu, nhiều người rất mệt mỏi khi phải dồn cục lại khổ sở chờ qua cầu mà phải mất gần hai giờ đồng hồ.

Cũng trong chiều 1-5, tại tuyến quốc lộ 1 (dài gần 70 km) qua địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng rất đông đúc. Lượng người và phương tiện di chuyển từ hướng cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 Trung Lương rất đông nên di chuyển rất chậm.



Tại khu vực cầu Mỹ Thuận hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang trưa cùng ngày cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Tại giao lộ giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 60 (ngay ngã 3 Trung Lương) hai dòng người và xe di chuyển theo hai hướng đổ dồn về một hướng trên quốc lộ 1 hướng về TP.HCM khiến giao thông ngày một đông hơn, tuyến quốc lộ 1 hướng từ Tiền Giang về Long An dòng người và phương tiện phải di chuyển chậm. Tại các nút giao thông ngã tư đèn xanh đèn đỏ đều có lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông nhưng do lượng người quá đông, trên tuyến này không thoát khỏi tình trạng ùn ứ.

Từ 17 giờ đến khoảng 19 giờ tối dòng người vẫn còn nườm nượp đổ về TP.HCM sau kỳ nghĩ lễ, tuy nhiên áp lực giao thông càng lúc càng nghiêm trọng hơn, các tuyến quốc lộ kẹt xe kéo dài. Tại một số điểm nóng, người và phương tiện thất thủ đứng tại chỗ không di chuyển được trong thời gian dài.