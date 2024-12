Không đồng ý chuyển công năng 'biệt phủ' xây dựng trái phép ở Bình Thuận 04/12/2024 15:04

Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch, gốm làng nghề gạch ngói Gia An gửi Công ty TNHH MTV Cao An.

Toàn cảnh căn "biệt phủ" xây dựng trái phép.

Theo Sở KH&ĐT, ngày 8-10, Sở nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện dự án nêu trên của Công ty TNHH MTV Cao An. Căn cứ ý kiến của các Sở TN&MT, Xây dựng, GTVT, Công thương, Sở KH&ĐT có văn bản trả lời.

Cụ thể, theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tánh Linh đã được UBND tỉnh phê duyệt, vị trí khu đất Công ty đề nghị thực hiện dự án được quy hoạch vào mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Vì vậy, vị trí dự án xin đăng ký đầu tư không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, hồ sơ đề nghị thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Cao An không đủ điều kiện để thực hiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư đang tháo dỡ "biệt phủ" nhưng việc tháo dỡ diễn ra khá chậm.

Sở KH&ĐT cũng đề nghị Công ty liên hệ UBND huyện Tánh Linh để giới thiệu vị trí đầu tư phù hợp với quy hoạch…

Như PLO đã đưa, đầu năm 2022, qua phản ánh của người dân, căn "biệt phủ" của vợ chồng ông Cao Thanh Sang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao An xây dựng trái phép trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Gia An (Tánh Linh).

Từ tháng 3-2022 đến tháng 11-2022, UBND huyện Tánh Linh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng trái phép và có ít nhất 2 văn bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành.

Đến ngày 19-8-2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Chủ đầu tư vẫn đang che chắn, tháo dỡ phần tum phía trên.

Sau đó đến ngày 20-8, UBND xã Gia An đã buộc chủ căn "biệt phủ" trên phải tự tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ căn biệt thự đề nghị kéo dài đến ngày 20-10-2024 và việc tháo dỡ diễn ra khá chậm so với cam kết.

Sau đó, chủ căn "biệt phủ" tiếp tục trình bày do rơi vào mùa mưa bão, công trình có quy mô lớn cần nhiều thời gian thực hiện, cần tìm đơn vị thực hiện có nhiều kinh nghiệm tháo dỡ nên tiến độ chậm so với yêu cầu. Do đó, UBND huyện Tánh Linh tiếp tục cho gia hạn đến ngày 10-5-2025, nếu sau thời gian này, ông Cao Thanh Sang không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ cưỡng chế phá dỡ theo quy định.

Được biết, trong thời gian tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, chủ đầu tư có đơn xin phép chuyển đổi công năng căn "biệt phủ" thành khu dịch vụ trưng bày sản phẩm gạch, gốm của làng nghề gạch ngói Gia An để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gạch ngói của làng nghề.