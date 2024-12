Du thuyền neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây chưa đúng quy định 04/12/2024 19:15

Ngày 4-12, theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Long An - ông Phạm Tấn Hòa, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở GTVT tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Công an tỉnh Long An, UBND TP Tân An có mặt kiểm tra thực tế dự án Bến tàu Tân An sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua địa phận phường 1, TP Tân An.

Đồng thời, đoàn cũng làm việc cùng Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam chi nhánh Long An (chủ đầu tư Bến tàu Tân An và du thuyền đang neo đậu tại đây).

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra du thuyền neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: CTV

Theo đại diện chủ đầu tư Bến tàu Tân An, công trình đến nay thực hiện hơn 95% khối lượng, đang trong quá trình thực hiện các thủ tục hoàn công để đi vào hoạt động. Bến tàu Tân An được thực hiện theo quyết định phê duyệt phương án kêu gọi đầu tư, khai thác bến tàu phục vụ khách du lịch đường sông gắn với mục tiêu xây dựng TP Tân An đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2025.

Chủ đầu tư đã xây dựng Bến tàu Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây phù hợp với vị trí, tọa độ, được Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 khảo sát không ảnh hưởng đến luồng lạch, giao thông trên sông, phù hợp quy hoạch.

“Chúng tôi đã làm thủ tục xin khai thác loại hình dịch vụ phục vụ khách ăn uống, ngắm cảnh trên sông Vàm Cỏ Tây. Du thuyền neo đậu tại đây được thiết kế ở tỉnh Bình Dương. Trong quá trình đi tỉnh Tiền Giang đăng kiểm (do tỉnh Long An không có đơn vị đăng kiểm tàu khách), phương tiện lai dắt gặp sự cố nên mới neo đậu tạm tại bến đợi tàu lai dắt sửa chữa xong thì sẽ tiếp tục hành trình”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Bến tàu Tân An sẽ đưa vào hoạt động theo đúng quy định cấp phép tại Long An. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra liên ngành xác định du thuyền chỉ mới được đưa về neo đậu tại đây, chưa hoạt động, không có hình thức kinh doanh, thu tiền, trục lợi nào liên quan đến chuỗi sự kiện đang diễn ra trong Tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh Long An (diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12).

"Công trình bến tàu đang xây dựng, chưa được cấp phép hoạt động, tàu khách cũng chưa được kiểm định, nên việc chủ đầu tư dự án bến đưa tàu về neo đậu là chưa đúng quy định", đoàn kiểm tra liên ngành nhận định.

Theo Đoàn kiểm tra liên ngành, dự án Bến tàu Tân An là phù hợp với chủ trương đầu tư, phát triển du lịch đường sông của tỉnh và thực hiện đúng chủ trương kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Long An. Các đơn vị liên quan đã hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nhanh các thủ tục hoàn thành công trình bến tàu, đảm bảo kinh doanh hoạt động trên sông để sớm đưa vào hoạt động đúng quy định.

Chủ đầu tư cho biết sẽ nhanh chóng khai trương bến tàu, đưa du thuyền hoạt động theo đúng quy định được cấp phép tại Long An, đồng thời phương tiện lai dắt đang gặp sự cố nên cam kết sẽ đưa tàu khách này đi tỉnh Tiền Giang kiểm định chậm nhất vào ngày 6-12.