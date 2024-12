'Đi an toàn - Về hạnh phúc 2024' góp phần nâng cao ý thức giao thông 04/12/2024 19:24

(PLO)- Chiều 4-12, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) - Ban An toàn giao thông TP.HCM đã thực hiện lễ tổng kết chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc" và trao giải cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông năm 2024.