Đi an toàn - Về hạnh phúc đạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 3 năm 2023

(PLO)- Chương trình Đi an toàn – Về hạnh phúc đã là một trong số gần 200 công trình tác phẩm, giải pháp tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 3 – năm 2023.

Chiều 15-12, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) - Ban An toàn giao thông TP.HCM đã thực hiện Lễ tổng kết Chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc" và trao giải cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông năm 2023.

Đây là chương trình thường niên được VOH và Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức 8 năm nay.

Nhân dịp này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đã trao hoa chúc mừng chương trình Đi an toàn – Về hạnh phúc đây là 1 trong 200 công trình tác phẩm, giải pháp tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 3 – năm 2023 và vinh dự đoạt Giải Nhì – giải thưởng cao nhất ở lĩnh vực báo chí.

Chương trình Đi an toàn – Về hạnh phúc đã là một trong số gần 200 công trình tác phẩm, giải pháp tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 3 – năm 2023 - giải nhì ở lĩnh vực báo chí. Ảnh: ĐT

Giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM Lê Công Đồng cho biết cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông năm 2023 đã thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, trên sóng radio của Đài VOH.

Các bác tài đã tích cực tham gia báo tin cho Đài VOH ngày càng nhiều, tích cực tham gia hiến kế, kết nối thông tin giao thông... góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đài VOH sẽ tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM triển khai Chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc", với nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Lợi, phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết qua chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc" đã tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông cho người dân TP.

Đến nay, chương trình đã thật sự chuyển tải nhiều nội dung trọng tâm trọng điểm về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông, định hướng cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng giao thông giao thông. Từ đó, tạo động lực phát triển mới để giữ vững vị trí đầu tàu, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế cả nước.

"Tôi cũng xin ghi nhận sự hưởng ứng của các tác giả đến từ mọi miền tổ quốc thông qua Hội thi "Thính giả với an toàn giao thông". Qua đó, đã làm lan tỏa nội dung tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông, phát huy nét văn hóa giao thông trên mọi nẻo đường và luôn giữ an toàn khi tham gia giao thông" - ông Lợi nói.

Các tác phẩm dự thi được lồng ghép khéo léo giữa an toàn giao thông và những câu chuyện đời thường, tạo hứng thú cho người nghe, gây hiệu ứng tốt cho công tác tuyên truyền.

163 tác phẩm tham gia "Thính giả với an toàn giao thông" Ban tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Các tác giả đạt giải Thính giả với an toàn giao thông năm 2023. Ảnh: ĐT Giải Nhất: Phạm Đăng Thanh Liêm (Củ Chi – TPHCM), bài bản cải lương “An toàn là bạn – tai nạn là thù”. Giải Nhì: Anh Nguyễn Công Trực (Nhà Bè, TPHCM), liên khúc Ca cổ - lý – hò vè “Một chuyến xe đêm”; Anh Phạm Văn Thuật (Cai Lậy, Tiền Giang), liên khúc Lý “Nghĩ lại đi anh”. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Học sinh TP.HCM hưởng ứng cuộc vận động đi bộ an toàn (PLO)- Theo Tổ chức Y tế thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân đứng thứ hai sau đuối nước gây ra chấn thương cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi.

ĐÀO TRANG