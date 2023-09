Thuê xe du lịch Việt Anh - Nơi gửi gắm một chuyến đi an toàn

(PLO)- An toàn là điều kiện tiên quyết của bạn khi chọn thuê xe du lịch, do đó việc lựa chọn một đơn vị dịch vụ vận tải có chất lượng và đem đến sự an tâm khi trải nghiệm không phải là điều dễ dàng.

Là một đơn vị cho thuê xe du lịch từ 4-7-16 đến 29 chỗ, 45 chỗ chuyên nghiệp, cao cấp hàng đầu tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Vận tải du lịch Việt Anh tự tin có thể mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng khi thuê xe tại đây.

Thị trường thuê xe du lịch hiện nay diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của nhiều đơn vị dịch vụ vận tải. Để có thể lựa chọn cho mình một đơn vị uy tín, cung cấp các dịch vụ chất lượng không phải là điều dễ dàng. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khách hàng, nhiều năm qua Thuê xe Việt Anh đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình để tiến tới dẫn đầu ngành dịch vụ vận tải. Để dần thực hiện hóa mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, Việt Anh không ngừng cải thiện mọi mặt từ dịch vụ, phương tiện đến con người. Từ đó mang đến cho khách hàng những dịch vụ thuê xe an toàn, chất lượng cao cấp nhất, giúp bạn an tâm trải nghiệm trong mọi cung đường cùng Việt Anh.

An toàn là tiêu chí hàng đầu

Tại Việt Anh, đội ngũ tài xế được tuyển chọn từ nhiều yêu cầu mới có thể tham gia vào hành trình cùng với khách hàng. Đội ngũ này được thông qua các chương trình đào tạo bài bản từ chuyên môn đến kỹ năng, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình cầm lái. Sự tập trung cao độ, sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong suốt chuyến đi của tài xế Thuê xe Việt Anh là cơ sở để đánh giá.

Không những vậy, khi điều khiển xe chở khách, các tài xế của Việt Anh luôn nêu cao khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết”, đảm bảo giữ một tốc độ an toàn, đi đúng làn đường quy định và trên xe được trang bị sẵn những thiết bị cứu nguy khi cần. Những tình huống bất ngờ có thể xảy ra được nhân viên Thuê xe giải quyết kịp thời, linh hoạt, khéo léo. Với kinh nghiệm lái xe đường dài phong phú thông qua quá trình nhiều năm điều khiển phương tiện thực tế giúp đội ngũ này xử lý chuyên nghiệp tại những điểm giao thông đông đúc, các khúc cua nguy hiểm.

Thông thường đội ngũ tài xế tại Việt Anh đều có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên nên rất am hiểu các cung đường đi, dễ dàng phỏng đoán và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Do đó, sự an toàn của khách hàng trong suốt chuyến đi luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu, khiến bạn an tâm, thoải mái khi thuê xe du lịch tại Việt Anh.

Bên cạnh đó, trước khi giao xe tới khách hàng, toàn bộ hệ thống xe cho thuê tại Việt Anh đều được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các bộ phận của xe một cách kỹ lưỡng và thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì để phương tiện có thể duy trì hoạt động một cách ổn định nhất.

Việt Anh giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn trong từng chuyến đi

Bên cạnh sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ nhân viên Việt Anh thì các dịch vụ thuê xe đa dạng tại đây cũng là một điểm cộng lớn. Khách hàng có thể tùy chọn thuê xe từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, thuê xe 29 chỗ hay 45 chỗ với đa dạng loại hình thuê như: Theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo km, thuê tự lái, thuê có tài xế… Tùy vào nhu cầu, mục đích của mình mà khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ thuê xe một cách phù hợp.

Nếu bạn phân vân, không biết lựa chọn loại xe nào phù hợp với mình thì đội ngũ tư vấn viên sẽ giúp bạn đưa ra lời khuyên hữu ích, phù hợp. Sự nhiệt tình, tận tâm, chuyên môn cao của đội ngũ nhân viên sẽ đảm bảo hỗ trợ bạn có được phương án thuê xe hợp lý nhất.

Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những dòng xe từ cơ bản đến cao cấp với nhiều hãng xe từ nhiều thương hiệu khác nhau khi sử dụng dịch vụ thuê xe tại Việt Anh, đặc biệt khi thuê xe 45 chỗ khách hàng sẽ có ngay ưu đãi giảm 30%. Tất cả đều là những dòng xe đời mới, đầy đủ tiện nghi và nội thất hiện đại, sang trọng, mang lại cho bạn tiện ích tối đa, sử dụng đơn giản, dễ dàng. Đây là một trong những điểm mạnh mà Việt Anh chú trọng đầu tư để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi khách hàng.

Đồng thời, khách hàng có thể thuê xe tại Việt Anh một cách dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ cần bạn liên hệ với Việt Anh thông qua hotline, fanpage, email… hoặc đến trực tiếp văn phòng là bạn có thể đặt thuê xe. Việt Anh luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ hợp đồng với thông tin đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên. Đặc biệt, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ một cách chuyên nghiệp, cao cấp nhất với mức giá phù hợp đúng như Website mà không phải chịu bất cứ phụ phí khác. Không chỉ vậy, với các mức giá này không bị đôn giá trong những thời điểm lễ, Tết hay mùa du lịch, khách hàng có thể dễ dàng đặt xe và đặt càng sớm sẽ càng có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ Công ty TNHH Thương mại Vận tải du lịch Việt Anh qua: Địa chỉ: Số 5 - 7 Ngách 72, Ngõ 23 Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 096 454 8898 - 086 8888 690 (Mr Việt) Email: thuexevietanh@gmail.com Website: https://xevietanh.com/

NK