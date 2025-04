Tìm nơi in standee uy tín tại Hà Nội? Đừng bỏ qua địa chỉ này 16/04/2025 15:47

(PLO)- In standee là một dạng bảng quảng cáo di động, thường được sử dụng trong sự kiện, hội chợ, showroom để truyền tải thông tin một cách trực quan và chuyên nghiệp. Standee có thể được in trên chất liệu PP cán mờ, PP cán bóng hoặc hiflex, giúp hình ảnh rõ nét, bền màu và dễ dàng lắp đặt.

In standee cuốn chất liệu PP cán mờ.

In PP được ưa chuộng vì sao?

PP (Polypropylene) là một loại vật liệu nhựa tổng hợp có bề mặt mịn, độ bám mực tốt và khả năng hiển thị màu sắc sắc nét. Nhờ những đặc tính này, in PP trở thành lựa chọn hàng đầu trong in ấn quảng cáo, đặc biệt là in standee.

Ưu Điểm Của In PP So Với Các Chất Liệu Khác - Màu sắc chuẩn, sắc nét: PP có bề mặt mịn giúp mực bám tốt, cho hình ảnh in trung thực, rõ nét.

- Độ bền cao: Dù trưng bày trong nhà hay ngoài trời, in PP vẫn giữ được màu sắc trong thời gian dài.

- Chống thấm nước nhẹ: PP không thấm nước, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường.

- Kết hợp với cán mờ hoặc cán bóng: Giúp bảo vệ bề mặt, tăng độ bền và thẩm mỹ cho standee.

Chính nhờ những ưu điểm trên, in PP là lựa chọn phổ biến để in standee, poster, banner, thay vì các chất liệu khác như giấy hay bạt hiflex.

In PP được chia làm 2 loại sau:

- In PP cán mờ giúp hình ảnh không bị chói sáng, phù hợp với các không gian có ánh sáng mạnh. Bề mặt mờ giúp standee trông chuyên nghiệp hơn, tăng tính sang trọng cho sự kiện.

- In PP cán bóng, với lớp cán bóng, hình ảnh trên standee sẽ rực rỡ hơn, tạo hiệu ứng ánh sáng thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

In PP cán bóng và cán mờ.

Các loại in standee phổ biến hiện nay

Hiện nay, in standee được chia thành hai loại chính, tùy theo mục đích sử dụng và yêu cầu thẩm mỹ của khách hàng:

- In Standee Chữ X: Kích thước phổ biến: 60x160cm, 80x180cm, gia công đục lỗ ô zê 4 góc.

- In Standee Cuốn: Kích thước phổ biến: 60x160cm, 80x180 và 80x200cm nhưng bản in sẽ có kích thước tương ứng với 58x160cm, 78x180cm và 78x200cm, để thừa đầu đuôi 3cm trắng.

In Standee Chữ X Đục Lỗ 4 Góc.

In standee chuyên nghiệp, lấy ngay trong ngày

Công Ty TNHH Quảng Cáo 3H là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực in ấn quảng cáo, đặc biệt là in standee, in PP cán mờ, in PP cán bóng với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.

Chúng tôi cam kết:

- Chất lượng in ấn sắc nét, màu chuẩn, độ bền cao.

- Thời gian in nhanh chóng, hỗ trợ lấy ngay trong ngày.

- Giá cả cạnh tranh, chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn.

- Dịch vụ tận tâm, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.

Hệ thống máy in standee hiện đại.