TP.HCM kiến nghị xây bãi chôn lấp rác sinh hoạt dự phòng diện tích 14 ha

Sở TN&MT TP.HCM vừa có văn bản đề xuất UBND TP địa điểm đầu tư xây dựng bãi chôn lấp dự phòng xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác sinh hoạt) trên địa bàn TP.

Bãi chôn lấp dự phòng phù hợp quy hoạch

Nhằm chủ động trong công tác xử lý rác sinh hoạt cũng như dự phòng trong các tình huống khẩn cấp cần đảm bảo yêu cầu an ninh chất thải cho TP.HCM và tỉnh Long An trong giai đoạn từ năm 2025 trở đi, Sở TN&MT TP.HCM cho rằng vị trí khu đất tại Lô I có diện tích khoảng 14 ha của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc phù hợp để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng một bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dự phòng.

Sở TN&MT TP lý giải, đây là khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và vị trí khu đất này đang được quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 hiện hành nên dự án sẽ được triển khai ngay, đáp ứng yêu cầu cấp bách đảm bảo an ninh chất thải cho TP theo chỉ đạo của UBND TP.

"Trong trường hợp TP thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 theo ranh 822 ha được phê duyệt tại Quyết định số 5875 để cập nhật các dự án xử lý chất thải công nghệ đốt phát điện. Bên cạnh đó đường dây nhánh rẽ 110kV Phước Hiệp đang triển khai hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 với ranh quy hoạch 822 ha mới theo đề xuất của UBND huyện Củ Chi và các Sở thì quy hoạch của vị trí khu đất tại Lô I không thay đổi và vẫn phù hợp để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng bãi chôn lấp rác sinh hoạt hợp vệ sinh"- báo cáo của Sở TN&MT TP nêu rõ.

Chính vì vậy, Sở TN&MT TP.HCM kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận địa điểm đầu tư, xây dựng bãi chôn lấp chất rác sinh hoạt dự phòng có diện tích khoảng 14 ha trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi.

Đồng thời Sở TN&MT kiến nghị UBND TP giao Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP thuộc Sở TN&MT tham mưu, triển khai ngay các thủ tục để đầu tư, xây dựng dự án. Dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công sau khi được UBND TP chấp thuận vị trí thực hiện dự án.

Sở TN&MT cũng đề xuất UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với TN&MT tham mưu UBND TP đề xuất bổ sung vốn đầu tư công để triển khai thực hiện dự án “đầu tư bãi chôn lấp hoạt động theo chế độ dự phòng”.

Ngày 23-1, UBND TP đã giao Sở TN&MT nghiên cứu tham mưu UBND TP các nội dung liên quan đến chuẩn bị các thủ tục để đầu tư xây dựng một bãi chôn lấp dự phòng theo hình thức đầu tư công tại Khu Công nghệ Môi trường Xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hoặc Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, huyện Củ Chi để TP. Điều này nhằm chủ động trong công tác xử lý rác sinh hoạt và dự phòng trong các tình huống khẩn cấp cần đảm bảo yêu cầu an ninh chất thải cho TP.HCM và tỉnh Long An trong giai đoạn từ năm 2025 trở đi.

Tuy nhiên UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn. Đồng thời, UBND TP.HCM đang phối hợp với UBND tỉnh Long An giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến chủ đầu tư đang được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Do đó, TP.HCM cần thời gian để giải quyết vấn đề này cũng như việc sẽ phải phối hợp với tỉnh Long An tiến hành xây dựng phương án, lộ trình vận chuyển rác sinh hoạt phù hợp. Trong đó bao gồm công tác đánh giá các tuyến vận chuyển rác sinh hoạt, chi phí vận chuyển, trung chuyển, tiến độ đầu tư trạm trung chuyển tại Khu liên hợp Đa Phước, huyện Bình Chánh.... trước khi thực hiện kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác sinh hoạt tại Khu Công nghệ Môi trường Xanh.

Vì vậy, Sở TN&MT đánh giá việc triển khai xây dựng bãi chôn lấp dự phòng tại Khu Công nghệ Môi trường Xanh cần nhiều thời gian vì phụ thuộc vào tiến độ làm việc với Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam – Long An.