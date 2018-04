Báo cáo Thủ tướng vụ máy bay VNA đáp nhầm đường băng

Hai ngày, liên tiếp hai sự cố Lúc 14 giờ 53 ngày 29-4, máy bay A321 của Vietnam Airlines số hiệu VN7344, bay chặng TP.HCM-Cam Ranh (SGN-CXR) đã hạ cánh nhầm xuống đường băng số 2 chưa đưa vào khai thác tại sân bay Cam Ranh. Rất may sau khi máy bay hạ cánh, tất cả 203 hành khách đều an toàn. Được biết thành viên tổ bay gồm bảy người, cơ trưởng là người Mỹ đã bay cho Vietnam Airlines từ tháng 1-2018. Sau vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã đình chỉ công tác toàn bộ tổ lái cùng toàn bộ kíp trực điều hành bay tại sân bay Cam Ranh để phục vụ điều tra. Chưa đầy một ngày sau, Vietnam Airlines lại có một sự cố khác. Khoảng 10 giờ ngày 30-4, chuyến bay VN 1233 của hãng bay chặng Hà Nội-Phú Quốc chuẩn bị khởi hành thì phát sinh lỗi ở bộ phận ăngten thời tiết. Sự cố này khiến chuyến bay bị chậm 1 giờ 45 phút so với giờ kế hoạch khai thác ban đầu. _________________________ An ninh hàng không là vấn đề đặc biệt quan trọng, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, những vụ việc liên quan đến mất an ninh, an toàn hàng không thì phải xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể là giám đốc cảng hàng không và cấp phó phụ trách an ninh. Thời gian tới Cục Hàng không phải siết chặt công tác đảm bảo an ninh hàng không. Đồng thời, tập trung đầu tư hệ thống máy móc liên quan đến kiểm soát an ninh hàng không, đảm bảo tiếp cận những công nghệ tối tân nhất. Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ GTVT (phát biểu tại cuộc họp về giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh hàng không, tháng 4-2018) Công tác quản lý an ninh trong hoạt động hàng không hiện còn nhiều sơ hở, từ đầu năm đến nay đã xảy ra tám vụ. Năm 2017 còn có vụ người tâm thần lên máy bay mới bị phát hiện, nghĩa là các khâu kiểm tra an ninh lỏng lẻo. Do vậy, cần phải tăng cường đầu tư hơn nữa cho an ninh hàng không. Nhiều nước hiện đã đưa hệ thống kỹ thuật công nghệ cao vào giám sát toàn bộ hoạt động của sân bay.

Thượng tướng BÙI VĂN NAM,Thứ trưởng Bộ Công an

(phát biểu tại hội nghị nêu trên)