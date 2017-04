Bộ GTVT giảm 50% phí qua cầu Bến Thủy

Ngày 3-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) về việc thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy (Nghệ An).



Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đề xuất của Cienco 4, Bộ GTVT thống nhất giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I và Bến Thủy II đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc các khu vực thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).



Những ngày qua người dân đã dùng tiền lẻ thanh toán nhằm phản đối việc thu phí qua trạm Bến Thủy.

Bộ GTVT giao Cienco 4 khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan, tính toán phương án tài chính theo mức giá điều chỉnh, hoàn thiện phụ lục hợp đồng, trình Bộ GTVT trước ngày 10-4. Việc giảm giá dịch vụ chính thức từ ngày 15-4.



Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể các phương tiện của đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thu giá dịch vụ.

Trước đó, nhiều người dân Hà Tĩnh, Nghệ An đã dựng lều phản đối việc thu phí của Cienco4. Theo người dân, lý do phản đối là họ không hề đi 1km nào đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí.

Gần đây nhất, ngày 2-4, gần 100 xe ô tô mang biển đăng ký ở Nghệ An, Hà Tĩnh xếp hàng chạy rất chậm qua cầu Bến Thủy 2 và mang từng túi tiền lẻ (mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng) để mua vé. Các nhân viên Trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 mất rất nhiều thời gian để... đếm tiền. Do vậy, ách tắc giao thông lại xảy ra ngay trên cầu Bến Thủy 2 và kéo dài ra quốc lộ 8B.