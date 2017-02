Bộ NN&PTNT lên tiếng về đề xuất hạ đê sông Hồng

Trước đề xuất của Hà Nội mới đây về việc hạ đoạn đê sông Hồng để mở đường giao thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nhấn mạnh: “Đây là tuyến đê cấp đặc biệt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn chống lũ cho khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội. Hà Nội cần lựa chọn giải pháp gia cố phù hợp, đảm bảo an toàn chống lũ”…

Cụ thể, ngày 7-12-2016, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đã có văn bản trả lời UBND TP Hà Nội về phương án thiết kế xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường An Dương – đường Thanh Niên, kết hợp điều chỉnh kết cấu đê hữu sông Hồng, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Theo đó, Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của UBND TP Hà Nội về phương án thiết kế xây dựng cầu vượt nút giao thông đường An Dương – đường Thanh Niên và điểu chính 1,1 km đường đê Nghi Tàm, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. Trong đó quan trọng nhất là thống nhất phương án thay thế một phần kết cấu đoạn đê đất trên bằng tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L, đảm bảo an toàn chống lũ, kết hợp giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị.



Đoạn đê sông Hồng đường Nghi Tàm được Hà Nội đề xuất hạ độ cao để mở đường giao thông

Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: “Đây là tuyến đê cấp đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn chống lũ cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội”. Vì vậy, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

Phương án thiết kế phải đảm bảo cao trình mặt đê đất sau khi hạ thấp không được thấp hơn mực nước lũ thiết kế tương ứng tại vị trí công trình.

Tổ chức khảo sát địa chất công trình để tính toán, lựa chọn giải pháp gia cố phù hợp, đảm bảo an toàn chống lũ, đặc biệt là giải pháp gia cố chống thấm nền đê.

Việc thiết kế công trình phải có sự tham gia của các đơn vị tư vấn có năng lực lực, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi; đặc biệt trong việc tính toán, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn chống lũ ngay trong giai đoạn lập dự án...

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ NN&PTNT cho ý kiến về phương án hạ độ cao đoạn đê sông Hồng đường Nghi Tàm (từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương) xuống mức dương 12,4 m.

Theo UBND TP Hà Nội, với cao độ hạ đê đất đến + 12,4m, mặt đường Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ tương ứng với cao độ đường gom dân sinh và hai bên nhà dân, rất thuận lợi cho người dân khu vực dọc tuyến đường tiếp cận ra - vào đường Nghi Tàm một cách an toàn, cũng như để tổ chức giao thông các điểm quay đầu. Đồng thời, phương án này sẽ tạo điều kiện mở rộng được mặt cắt ngang đường Nghi Tàm thêm một làn xe và bố trí tăng được bề rộng của cầu vượt trực thông, tạo được cảnh quan đô thị cho tuyến phố.