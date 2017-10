Chi 520 tỉ đồng làm nút giao thông ba tầng

“Điểm đen” ùn tắc giao thông Theo ghi nhận, hằng ngày, khoảng 17 giờ, các phương tiện hỗn hợp từ các ngả đường đổ về vòng xoay khu vực cầu Trần Thị Lý khiến nơi đây chật như nêm, chen chúc hỗn loạn. Dù lực lượng CSGT Công an quận Hải Châu túc trực, ô tô vẫn nối đuôi hàng dài, nhích từng chút. “Ngày nào cũng vậy, cứ giờ cao điểm sáng và chiều, xe cộ ùn tắc nghiêm trọng tại đây đến hơn một tiếng mới trở lại bình thường” - ông Minh, nhân viên bảo vệ một cửa hàng điện máy, chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho hay mỗi buổi chiều chị đều phải lái xe qua đường Duy Tân rẽ về đường Hai Tháng Chín để đưa đón con đi học thêm. Dù đoạn đường chỉ hơn 2 km nhưng chị thường mất khoảng 30 phút mới thoát ra khỏi cảnh ùn tắc ở khu vực này. Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, nhìn nhận việc ùn tắc là do phương tiện giao thông tăng quá nhanh trong khi hạ tầng không đáp ứng kịp. Giảm tải cho cầu Rồng Sau khi hoàn thành, nút giao thông ba tầng phía Tây cầu Trần Thị Lý cơ bản giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực, mang lại hiệu quả rất lớn về mặt thời gian và nhiên liệu. Dự án hoàn thành cũng sẽ giải tỏa cho lực lượng CSGT luôn túc trực tại nút giao thông này, giảm tải cho cầu Rồng và các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Văn Linh. Nó cũng giúp cải thiện môi trường, góp phần vào mục tiêu quy hoạch TP phát triển bền vững, từng bước xây dựng bộ chỉ số xanh của TP. Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng