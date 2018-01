Chưa đầy 2 ngày, BOT Ninh An 12 lần 'thất thủ'

Từ sáng đến 13g45 ngày 3-1, trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1, tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phải liên tục xả trạm do các tài xế đậu xe trong các làn thu phí để phản đối.



Mặc dù đã xả trạm nhưng các tài xế vẫn dừng xe trong làn thu phí. Ảnh: ĐẠI QUANG

Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM , từ 8g30 cùng ngày, một số tài xế ở thị xã Ninh Hòa bắt đầu điều khiển xe dừng tại các làn thu phí nhưng không mua vé. Các lái xe yêu cầu trạm BOT Ninh An miễn phí ngay đối với tất cả các ô tô trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Chỉ 5-7 phút sau, BOT Ninh An cho xả trạm để tránh ùn tắc. Sau đó, nhóm tài xế này quay xe trở lại và cứ thế tiếp diễn liên tục.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa- chủ đầu tư BOT Ninh An, cho biết chỉ từ sáng đến 13g45 ngày 3-1, BOT Ninh An đã phải xả trạm bảy lần để tránh ùn tắc giao thông.

Trước đó, trong ngày và đêm 2-1, BOT Ninh An cũng đã phải xả trạm năm lần. “Hiện nay, nhóm tài xế này vẫn liên tục vòng xe qua lại trạm và cho đậu xe trong các làn thu phí. Mặc dù chúng tôi đã xả trạm nhưng các tài xế vẫn không chịu cho xe di chuyển, cố tình gây ùn tắc giao thông. Hiện nay đã gần Tết Nguyên đán, lượng xe lưu thông trên quốc lộ 1 bắt đầu tăng cao nên các xe chỉ dừng vài phút là gây ùn tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người khác”, ông Long nói.

Theo ghi nhận của PV, khi BOT Ninh An xả trạm, một số tài xế khác lại tiếp tục dừng xe giữa làn thu phí để đòi trả lại tiền vé tháng đã mua.



Một ô tô dừng trong làn thu phí trạm BOT Ninh An. Ảnh: ĐẠI QUANG

Theo một cán bộ Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa, tình trạng các tài xế dừng xe trong các làn thu phí trạm BOT Ninh An đã gây ùn tắc liên tục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này. Tuy nhiên, khi có ùn tắc, BOT Ninh An đã xả trạm nên không gây ách tắc kéo dài.

Một cán bộ công an khác cho biết thêm mỗi khi tổ chức dừng xe gây sức ép, nhóm tài xế trên làm live stream trên mạng xã hội Facebook và được kết nối đến tài khoản của một thanh niên ở thị xã Ninh Hòa để thanh niên này hướng dẫn, hỗ trợ.





Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua trạm BOT Ninh An. Ảnh: ĐẠI QUANG

Các tài xế cho rằng việc trạm BOT Ninh An chỉ miễn phí đối với ô tô loại 1 của ba địa phương lân cận là các xã Ninh Lộc, Ninh Quang, phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa là không hợp lý. Các tài xế yêu cầu phải miễn ngay đối với tất cả các phương tiện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Trong khi đó, theo ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả- Khánh Hòa, ngoài ba xã phường trên, nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã thống nhất giảm 50% phí đối ô tô của 16 xã, phường khác của thị xã Ninh Hòa. Hiện chủ đầu tư đang đề nghị Bộ GTVT sớm quyết định để thực hiện.