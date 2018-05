Chùm ảnh dòng xe đứng bánh ở Phà Cát Lái

Từ 13 giờ 30 chiều nay (1-5), lượng người đi chơi, đi nghỉ lễ dịp 30-4, 1-5 về TP.HCM bắt đầu tăng dần, đổ dồn về bến phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để về lại quận 2, đi vào nội đô TP.HCM.



Lúc 14 giờ, lượng khách về lại TP quá đông, bến phà Cát Lái phải sử dụng cả hai cầu dẫn 8 tấn và 30 tấn để cho các loại xe từ phà đi lên bờ, thoát nhanh ra cửa bến để ra đường Nguyễn Thị Định.



Ở phía đầu bến Nhơn Trạch, xe lên xuống, xuôi ngược liên tục nhưng mỗi xe ô tô từ lúc đến bến, xuống phà qua trở lại quận 2 cũng mất 1 giờ 30 phút đến 2 giờ.



Trên sông 8 chiếc phà từ 60 đến 200 tấn qua lại hai bờ liên tục, nhiều chuyến từ quận 2 qua lại phía Nhơn Trạch hoàn toàn chạy rỗng để kịp giải tỏa khách.



Tất cả các làn đường, cầu dẫn phía Nhơn Trạch được mở cho người, xe xuống phà nhanh lẹ.



Đường dẫn sau cổng chào cũng được mở ra làm thành âu chứa người, xe để khi phà tới là xuống nhanh nhất.

Từ lúc 15 giờ, một chiều đường Lý Thái Tổ dẫn xuống phà phía huyện Nhơn Trạch đã bị ùn ứ kéo dài hơn 1,2 km. Nhưng đến khoảng sau 17 giờ, lượng xe máy, ô tô dồn về quá đông và đã xảy ra tình trạng lấn làn dẫn đến cả hai chiều đường cách bến phà 200 m bị kẹt cứng, kéo dài ra hơn 1 km.



Hai chiều đường lên xuống bến phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch bị kẹt cứng từ sau 17 giờ và đến 19 giờ vẫn còn kẹt. Nhiều loại xe lớn hoàn toàn đứng bánh.



Cách xa bến phà hơn 1,5 km, nhân viên bến phà bán vé trước cho lái xe để đi nhanh, thoát lẹ xuống bến phà.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp phà TNXP, với lưu lượng trên phải đến sau 21 giờ tối nay (1-5) mới giải quyết được ùn ứ xe, khách ở bến phà Cát Lái. "Dự báo, hôm nay lượng người, xe qua phà Cát Lái về TP đạt khoảng 95.000 người, cao hơn kế hoạch dự kiến 3.000 người!" - ông Tuấn cho biết.

Từ 15 giờ chiều nay (1-5), hàng chục ngàn người dân đi xe máy trên quốc lộ 1 bắt đầu đổ về cửa ngõ phía Tây TP, đoạn từ ranh Long An đến cầu Bình Điền. Theo trung tá Trần Minh Quang, Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Túc, 100% quận số của trạm đã có mặt ngoài đường để điều hòa, chỉ dẫn giao thông cho người dân về lại TP.

Tình hình lưu thông trên đoạn cửa ngõ này khá thông thoáng, an toàn nhưng tại các giao cắt, ngã tư đèn đỏ như Nguyễn Hữu Trí, khu vực cầu Bình Điền có ùn ứ nhẹ do người, xe phải chờ đèn đỏ.



Người dân từ miền Tây về TP có bị ùn ứ nhẹ ở khu vực gần cầu Bình Điền do chờ đèn đỏ ở các ngã tư, điểm giao cắt.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP đầu tư kỹ thuật đường cao tốc (VEC E), bắt đầu từ 14g chiều ngày 1-5, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long THành- Dầu Giây, về lại TP rất đông. Tại trạm thu giá Long Phước đã phải mở 12 cửa hướng Đồng Nai về TP.HCM (thay vì 7 cửa) để cho xe thoát qua nhanh.

Trên cầu Long Thành có các va chạm nhỏ liên tục do các phương tiện không đảm bảo khoảng cách an toàn, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

"Ghi nhận tại các trạm thu giá tính đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 1-5 có tất cả gần 800 xe máy cố tình vượt chốt di chuyển trên đường cao tốc, gây tình trạng mất an toàn trên tuyến, các xe máy vi phạm được ghi nhận thông tin và xử lý sau!" - bà Phương cho biết.

Cũng theo bà Phương, từ 18 giờ chiều ngày 27-4 đến hết ngày 1-5, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ khoảng gần 250.000 lượt phương tiện, trong đó cao điểm nhất là ngày 1-5 với gần 60.000 lượt phương tiện.