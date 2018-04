Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết việc đầu tư xây dựng bến phà Cần Giờ-Cần Giuộc đáp ứng nhu cầu của người dân lưu thông từ hướng QL50 (Long An, Tiền Giang) về hướng Cần Giờ và ngược lại. Đặc biệt, khi bến phà hoạt động rút ngắn quãng đường 11-49 km so với hướng đi theo các tuyến hiện hữu. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa giữa TP.HCM và tỉnh Long An, góp phần nâng cao khả năng liên kết vùng, đảm bảo ATGT đường thủy so với bến khách ngang sông hiện hữu, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực phòng thủ ven biển TP.HCM. Thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch giữa huyện Cần Giờ-TP.HCM và huyện Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dự lễ khánh thành bến phà Cần Giờ-Cần Giuộc

Bến phà phục vụ xe hai bánh, ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn hoặc ô tô khách dưới 16 chỗ ngồi

Ông Cường đề nghị trong quá trình khai thác nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ATGT đường thủy để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động. Sở GTVT TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư khai thác hiệu quả bến phà này. “Trong thời gian khánh thành, nhà đầu tư sẽ tổ chức khai thác thử nghiệm để rút kinh nghiệm trước khi đưa vào bến phà hoạt động chính thức”, ông Cường cho nói.

Hai đầu bến phà có hai phà 30 tấn và 60 tấn phục vụ hành khách

Theo thiết kế dự án gồm các hạng mục: Đường vào bến phà Tân Tập do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Cần Giuộc làm chủ đầu tư có chiều dài 177,92 m. Kinh phí xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Long An (2 tỉ đồng), kinh phí đền bù GPMB (3,8 tỉ đồng) do nhà đầu tư thực hiện.

Đường vào bến phà Cần Giờ-Cần Giuộc.

Đường vào bến phà Cần Giờ có chiều dài 863 m do UBND huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư với mức xây dựng là 15 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM (dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2017).

Bến phà Cần Giờ-Cần Giuộc do một nhà đầu tư thực hiện từ nguồn vốn tự có với kinh phí đầu tư khoảng 54 tỉ đồng gồm hai đầu bến phà, hai phà 30 tấn, 60 tấn và hệ thống nhà chờ hạ tầng kỹ thuật hai đầu bến.