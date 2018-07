Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương là dự án trọng điểm của TP nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực. Tuy nhiên, dự án đến nay đã chậm so với kế hoạch tiến độ hơn một tháng. Trách nhiệm hoàn toàn do chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát đã thiếu nỗ lực, thiếu phối hợp trong thực hiện dự án.



Ông Chung yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn nghiêm túc rút kinh nghiệm và hoàn thành công trình trước ngày 10-10-2018. Sau thời hạn trên, nếu chưa hoàn thành, TP sẽ xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn theo quy định và công khai.

Đối với việc thi công, ông Chung yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội chấn chỉnh việc quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm cán bộ theo dõi dự án, đồng thời nghiên cứu lại việc phân luồng giao thông qua khu vực thi công...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội phải yêu cầu các nhà thầu có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành từng hạng mục của gói thầu. Cùng đó, lập biên bản tất cả vi phạm của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án.