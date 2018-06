Tài xế chặt gãy barie, đánh nhân viên BOT Tân Đệ

Ngày 7-6, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Công ty Cổ phần Tasco cung cấp hồ sơ có liên quan đến những người cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị tại trạm BOT Tân Đệ (huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Vũ Thư để xử lý theo pháp luật. Các đơn vị trên cũng được yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, duy trì trật tự an toàn giao thông khu vực trạm BOT, đảm bảo thông suốt.



Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp với Tasco cùng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình rà soát các phương tiện được giảm phí, mức giảm phí qua trạm BOT này. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6-6, tại trạm BOT Tân Đệ nhiều tài xế không mua vé qua trạm, cố tình đâm gãy barie và đánh nhân viên thu phí. Cụ thể, theo camera tại trạm BOT ghi lại, vào khoảng 8 giờ 35 ngày 6-6, một xe tải mang biển số tỉnh Thái Bình đi đến BOT Tân Đệ, tài xế bất ngờ lôi ra con dao chặt gãy barie rồi cho xe vượt trạm. Hàng loạt xe phía sau cũng đi qua không mua vé.



Tài xế chặt gãy barie trạm BOT Tân Đệ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5-6, một tài xế xe khách đến trạm nhưng không mua vé. Chiếc xe này dừng lại lâu nên nhân viên phải mở barie cho xe qua. Chưa qua khỏi khu vực trạm, tài xế này còn quay lại đuổi đánh một nhân viên dù có nhiều nhân viên can ngăn.



Một tài xế đánh nhân viên thu phí tại BOT Tân Đệ. (Ảnh cắt từ clip)

Trạm BOT Tân Đệ được lập để thu phí hoàn vốn cho dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ và đoạn tránh thị trấn Đông Hưng, Thái Bình trên quốc lộ 10. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 970 tỉ đồng.



Các tài xế cho rằng việc đặt trạm BOT tại vị trí này là bất hợp lý bởi họ không đi qua đường tránh vẫn bị thu phí. Hơn nữa, Tasco đặt trạm tại đây thu 30.000 đồng trên quãng đường chưa đầy 4 km là không hợp lý.